中越典子の”愛車”公開が話題

2026年1月16日、女優の中越典子さんが自身のインスタグラムを更新し、愛車とのショットを公開しました。どのような一台が紹介されたのでしょうか。

今回の投稿では、友人の誕生日を祝った日の出来事に触れつつ、「マイチャリ公開！笑」とコメントを添えて写真が掲載されていました。

【画像】超カッコイイ！ 「中越典子」×「庶民派モデル」を画像で見る！

カフェで過ごした様子や、感謝の言葉なども記されており、日常の一場面を切り取った内容となっています。

公開された愛車は、マットブラックの落ち着いたカラーリングが印象的なママチャリタイプ。

後方には子ども用シートが備わり、日常の送り迎えや買い物など、実用性を重視したスタイル。シンプルなデザインで生活に溶け込んだ一台であることが伝わってきます。

SNSには「どんな格好でも可愛い」「チャリ見せてくださるなんてお宝写真ありがとうございます」「気張りすぎないとこが最高！」などのコメントが寄せられ、投稿に対する反応が見られました。

飾らない日常を写した今回の投稿は、多くの注目を集めました。今後の発信にも引き続き注目が寄せられそうです。