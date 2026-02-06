【「幼馴染とはラブコメにならない」19巻】 2月9日 発売 価格：792円

講談社は、マンガ「幼馴染とはラブコメにならない」の19巻を2月9日に発売する。価格は792円。

本作はヒロインが全員幼馴染という設定のハーレムラブコメ。1月よりTVアニメが放送されている。

19巻では「毎日デート編」が後半戦へ。一人ずつ一日デートをすることを決断したえーゆーが、るなこ、あかりとのデートを終え、ハル、オリアナ、しおとのデートに続いていく。

【「幼馴染とはラブコメにならない」19巻あらすじ】

傷付けたくない大切な幼馴染──。しかし、彼女にできるのは一人だけ。

その一人が誰なのか。幼馴染たちもオレでいいのか、えーゆーは悩んだ末に決断した。一人ずつ一日デートをして、意思を固める…と!

るなこ、あかりとのデートを終え、ハル、オリアナ、そしてしおとのデートへと続いていく。

そして、あのお姉さん系幼馴染の暗躍(?)も……!?

「毎日デート編」は後半戦!! “五者五様”な最高の一日をご堪能あれ！



