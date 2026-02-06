「幼馴染とはラブコメにならない」19巻が本日発売！ 毎日デート編が後半戦へTVアニメ放送中の“ヒロイン全員幼馴染”ラブコメ
【「幼馴染とはラブコメにならない」19巻】 2月9日 発売 価格：792円
講談社は、マンガ「幼馴染とはラブコメにならない」の19巻を2月9日に発売する。価格は792円。
本作はヒロインが全員幼馴染という設定のハーレムラブコメ。1月よりTVアニメが放送されている。
19巻では「毎日デート編」が後半戦へ。一人ずつ一日デートをすることを決断したえーゆーが、るなこ、あかりとのデートを終え、ハル、オリアナ、しおとのデートに続いていく。
その一人が誰なのか。幼馴染たちもオレでいいのか、えーゆーは悩んだ末に決断した。一人ずつ一日デートをして、意思を固める…と!
るなこ、あかりとのデートを終え、ハル、オリアナ、そしてしおとのデートへと続いていく。
そして、あのお姉さん系幼馴染の暗躍(?)も……!?
「毎日デート編」は後半戦!! “五者五様”な最高の一日をご堪能あれ！