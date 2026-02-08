「ロシデレ」「涼宮ハルヒ」などPOP UP PARADE新作をグッスマが展示！【#ワンフェス】「CLANNAD」「ネコぱら」などL sizeのラインナップが充実
POP UP PARADE アリサ・ミハイロヴナ・九条 L size
グッドスマイルカンパニーは、2月8日開催のイベント「ワンダーフェスティバル2026[冬]」にて、フィギュアシリーズ「POP UP PARADE」を展示している。
今回イベント会場の合同企業ブース「WONDERFUL HOBBY LIFE FOR YOU!! 40」にて、「重音テト L size」のサンプルが登場。「銀河特急 ミルキーサブウェイ」より「チハル＆マキナ」の原型も展示されている。
そのほか、「時々ボソッとロシア語でデレる隣のアーリャさん」より「アリサ・ミハイロヴナ・九条 L size」のデコマス、「千恋＊万花」より「ムラサメ L size」の原型、劇場版「遊☆戯☆王 THE DARK SIDE OF DIMENSIONS」より「真崎杏子 L size」の原型、「CLANNAD」より「古河渚 L size」の原型、「涼宮ハルヒの憂鬱」より「涼宮ハルヒ L size」のデコマス、「ネコぱら セカイコネクト」より「ショコラ 冬服Ver. L size」と「バニラ 冬服Ver. L size」のデコマス、「すーぱーそに子」より「すーぱーそに子 15thミニドレスVer. L size」のデコマス、「魔法少女にあこがれて」より「マジアベーゼ 裸エプロンVer. L size」の原型、「BLACK LAGOON」より「レヴィ L size」のサンプル、「ペルソナ5 ザ・ロイヤル」より「ジョーカー L size」のデコマス、「影の実力者になりたくて！」より「ベータ L size」の原型なども展示されている。【重音テト L size】 【チハル＆マキナ】 【アリサ・ミハイロヴナ・九条 L size】 【ムラサメ L size】 【真崎杏子 L size】 【古河渚 L size】 【涼宮ハルヒ L size】 【ショコラ 冬服Ver. L size】 【バニラ 冬服Ver. L size】 【すーぱーそに子 15thミニドレスVer. L size】 【マジアベーゼ 裸エプロンVer. L size】 【レヴィ L size】 【ジョーカー L size】 【ベータ L size】
(C)線/小山乃舞世/TWINDRILL
(C)亀山陽平／タイタン工業
(C)2022 ミルキー☆ハイウェイ
(C)Sunsunsun,Momoco/KADOKAWA/Alya-san Partners
(C)2016 YUZUSOFT / JUNOS inc.
(C)高橋和希 スタジオ・ダイス/2016 劇場版「遊☆戯☆王」製作委員会
(C)VISUAL ARTS/Key
(C)Nagaru Tanigawa, Noizi Ito/KADOKAWA
(C) NEKO WORKs/GOOD SMILE COMPANY/ Yostar, Inc.
(C)2006 NITRO ORIGIN
(C)小野中彰大・竹書房／魔法少女にあこがれて製作委員会
(C)広江礼威／小学館
(C) ATLUS. (C) SEGA.
(C)逢沢大介・KADOKAWA刊／シャドウガーデン