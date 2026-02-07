2025年9月、デジタル写真集『BACK TO THE M』（小学館）を発売し、49歳でグラビア界への復帰を果たしたインリンさん。現在は生まれ故郷の台湾で、3児の母として家事や育児に追われる多忙な日々を過ごしています。

代名詞といえる「M字開脚」でグラビア界に革命を巻き起こした2000年代――。当時の撮影の舞台裏から、セクハラ被害を受けた衝撃の過去まで、インリンさんに“今だから明かせる秘話”を伺いました。（全2回の1回目／つづきを読む）



インリンさん ©︎橋本篤／文藝春秋

◆◆◆

「どうやって着るんですか？」過激な衣装を渡されて…

――当時はMEGUMIさんや小倉優子さん、ほしのあきさんといったスターが次々と現れたグラビア黄金時代。そんな中、インリンさんは独特な世界観を醸し出していました。ご自身の中ではどのようなビジョンやイメージで撮影に臨んでいましたか？

インリン 当初は男性向けの写真を狙ったわけではなくて、女性の自立や強さをイメージしていました。衣装は黒とかボンデージが多かったかな。

周りのグラビアアイドルの方々は、南の島で撮影している人もいて、明るく爽やかな雰囲気の写真が主流でした。でも、私は廃墟とか薄暗い場所での撮影が多くて。

表情も笑顔というよりは、相手に挑むような目線とか。周りの方とはちょっと路線が違いましたね。

――布地が引き裂かれていたり、そもそも面積が小さかったり、過激なデザインの衣装も着ていました。

インリン その日の衣装を渡されても、どちらが前なのか後ろなのかさえわからない服もあって。「これ、どうやって着るんですか……？」とよく戸惑っていましたね（笑）。

それでも、現場のみなさんからの「これはインリンさんしか着られない！」「インリンさんのために作ってきました！」という熱意がすごくて。「私も頑張らなきゃ！」と思って気合いを入れていました。

みなさんの期待に応えたくて、海外のグラビアやビデオを借りて研究したこともありました。一生懸命だったと思います。

グラビアの現場では危ないシーンも？

――当時の写真には、縄で縛られているシチュエーションもありました。そのときはどんなお気持ちでしたか？

インリン 今振り返ると、自分でも「なぜ縛られていたんだろう」と不思議に思います（笑）。もちろん楽しく取り組んでいたんですけど、縛られている最中は嫌な気持ちですよ。太いロープで全身を縛られて、体のどこかがかゆくなっても、手も足も動かせないし。

でも、その不自由さがあったからこそ、いい具合に攻撃的な目線ができたりとか、何か訴えかけるものが出せていたのかなって思います。

――なかなか過激なシチュエーションなのかなと思うのですが、危ない目にあったりはしませんでしたか。

インリン 縛師(ばくし)さんっていうプロの方がいるんですよ。変な縛り方をすると血管が圧迫されて、命を落とす危険があるらしくて。芸術としての美しさを追求しながら、安全面に注意した縛り方をしてくれていました。

だから、撮影中にも「深い世界だな……」と思っていたんですけど、ふと鏡に映る自分の姿を見て、我に返って一瞬笑いそうになることもあって（笑）。でも、みんな真剣だし、私もちゃんとやらなきゃと思って集中していました。

カメラマンさんも熱心な方が多かったし、グラビアの現場では皆さんにとてもよくしていただいたと思います。

テレビ番組Pからセクハラ被害に

――ところで、昨年放送された「AbemaTV」のインタビュー番組で、テレビ番組のプロデューサーからセクハラを受けたことをお話しされていました。このタイミングでお話しされたのは、何か理由があったのでしょうか。

インリン あえてどこかで暴露しようと考えていたわけでは全然なくて、収録前に質問リストをいただいて「そういえばこんなことがあったな……」と思い出したエピソードの一つでした。でも、番組が配信されたら思いのほか反響があって、自分としてもびっくりしています。

――その人が権力のある立場だったこともあって、我慢を重ねていたそうですね。

「『演技の指導をする』とヒザを触られ…」

インリン はじめは「今日デートなの？」「いいケツしてるね！」という感じから始まって、自分も「ハイ、ありがとうございます」と軽く流していました。そしたら、だんだん言葉がエスカレートしていって。

ある番組でミニスカートを穿いていたんですけど、リハーサルの時にその方が私の隣に座りました。演技の指示をすると言って、私の膝を触りながら「こっちに演者さんが動いてきたら、インリンは膝を右側に向けて」と指示を出してきたんです。

それから私の膝を右、左と動かし出して。「え？ 触る必要ある？」と思いましたね。現場に行くたびに何かしら嫌な思いをすることが増えていきました。

――ひどいですね。ずっと我慢を続けられて、相当なストレスだったんじゃないですか。

インリン 事務所がせっかく取ってきてくれた仕事だし、「我慢しなきゃ」と思っていました。

私はストレスが溜まると咳が出たり、気管支に影響が出たりするんですけど、当時、あまりにも調子が悪いので病院を受診したら肺炎と診断されました。

翌日、早朝から地方に行く仕事が入っていましたが、お医者さんから「無理すると死にますよ」と言われて。一泊入院することにして、泣く泣く仕事をキャンセルしたことがありました。

「右手が私の胸元にスッと入ってきて…」

――とうとう健康にも悪影響が出てしまった。

インリン はい。その後もしばらく我慢を続けていましたが、あるとき番組の食事会があって、最後にみんなで写真を撮ることになったんです。プロデューサーが私の真横に来たと思ったら、肩に右手を回してきて、その右手が私の胸元にスッと入ってきたんです。

びっくりして固まってしまって。全部で2、3枚撮りましたが、撮り終わるまでずっと手が入ったままでした。

その場では空気が悪くなると思って何も言えなかったし、「何か言えば仕事を干されてしまうのでは」という不安もありました。でも、最終的には当時の所属事務所にお願いして、番組を降板させてもらうことにしました。先方の関係者も謝りに来てくれて、その後、仕事を干されるようなことはなかったです。

目の前で卑猥なワードを連呼された過去も

――大変な思いをされましたね。テレビ番組の現場では、そのような扱いを受けることは多かったのでしょうか。

インリン いえ、他の番組では大丈夫でした。ただ、歌手の活動もしていた頃、夜のクラブイベントなどをいくつか回っていた時があって。業界は違うんですけど、そのときに変な扱いを受けたことはありました。

あるとき、司会の方が私をステージに呼び込むタイミングで、私の名前を女性器の名前に置き換えて叫んだんです。突然のことに驚いていると、今度は司会者とお客さんが一緒になって、みんなで女性器の名前を連呼し始めて。

――信じられないような状況ですね。

インリン その人は会場を盛り上げようと思ってやったのかもしれないけど、こっちは驚きだけじゃなくて、怒りも込み上げてきて。その人がステージから舞台袖に戻ってきた瞬間、「今の失礼じゃないですか？」と抗議しました。

その人とは一緒に仕事をしたこともなかったですし、そういう呼び込みをしたいなら、一度相談するべきじゃないですか。「勝手に下品なことを言うのって失礼だと思います！」と言い切ってから、舞台に出ました。言われた相手は固まってましたけど。

――それでもステージに出たんですね。

インリン 当時は強くて過激でパンクっぽいイメージで自分を表現していたので、そのままいい具合に怒りが出ちゃったような気がします。

でも、SNSでは「だったらそんな格好するな」「あなたに言う資格はない」といったことを書かれてしまいました。

撮影＝橋本篤／文藝春秋

（松永 怜）