¡Ú¥×¥ì¥¤¥Ð¥Ã¥¯¡Ç06¡Û¡Ö¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÂÑ¿Ìµ¶Áõ¡×¥Ò¥å¡¼¥¶¡¼¡¦¾®Åè¼ÒÄ¹¤¬Àï¤Ã¤¿¡ÈÁÊ¾Ù¡É¤ÎÃæ¿È
´Ý¤ÎÆâ¤Î¹âÁØ¥Ó¥ë¤«¤é°ú±Û¤·
10Ç¯Á°¡¢20Ç¯Á°¡¢30Ç¯Á°¤Ë¡ØFRIDAY¡Ù¤Ï²¿¤òÊó¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡£Åö»þÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥È¥Ô¥Ã¥¯¤òº£¤Õ¤¿¤¿¤Ó¤Õ¤êÊÖ¤ë¡Ú¥×¥ì¥¤¥Ð¥Ã¥¯¡¦¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¡Û¡£º£²ó¤Ï20Ç¯Á°¤Î¡Ç06Ç¯£²·î17Æü¹æ¡Ø¡ÖËÜ¼Ò°ÜÅ¾¡×¤È¡Ö139²¯±ßàµÕ¥®¥ìáÁÊ¾Ù¡×¤ÎÁÀ¤¤¤Ï¥³¥ì¤À¡¡¥Ò¥å¡¼¥¶¡¼¾®Åè¼ÒÄ¹àÂáÊáÆ¨¤ìá¤Ê¤é²¿¤Ç¤â¤ä¤ë¡ª¡Ù¤ò¼è¤ê¾å¤²¤ë¡£
¡Ç05Ç¯11·î¤ËÈ¯³Ð¤·¤¿¡Ö¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÂÑ¿Ìµ¶Áõ»ö·ï¡×¡£Àß·×»öÌ³½ê¤Î°ìµé·úÃÛ»ÎA»á¤¬¹½Â¤·×»»½ñ¤òµ¶Â¤¡¢ÂÑ¿Ì¶¯ÅÙ¤¬´ð½à¤ËËþ¤¿¤Ê¤¤¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£A»á¤¬¡¢¥Ç¥Ù¥í¥Ã¥Ñ¡¼¤Ç¤¢¤ë¥Ò¥å¡¼¥¶¡¼¼Ò¤ä·úÀß²ñ¼Ò¤«¤éÂÑ¿Ì¶¯ÅÙ¤òÍî¤È¤¹¤è¤¦¤Ë°µÎÏ¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¤È¾Ú¸À¤·¤¿¤³¤È¤«¤éÆ±¼Ò¤Î¼ÒÄ¹¤À¤Ã¤¿¾®Åè¿Ê»á¡Ê¤ª¤¸¤Þ¤¹¤¹¤à¡¦Åö»þ52¡Ë¤Ï¡¢¤½¤Î¥¯¥»¤Î¤¢¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤â¤¢¤¤¤Þ¤Ã¤Æ¤¿¤Á¤Þ¤Á±²Ãæ¤Î¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÂÑ¿Ìµ¶Áõ¤òÃÎ¤ê¤Ê¤¬¤é¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò¹ØÆþ¼Ô¤Ë°ú¤ÅÏ¤·¤¿µ¿ÏÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÈÝÄê¤·¤¿¾®Åè»á¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢À¯³¦¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤âÈ½ÌÀ¡£¹ñ²ñ¤Î¾ì¤ÇÄÉµÚ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢´ú¿§¤¬¤É¤ó¤É¤ó°¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡Ê¡Ô¡ÕÆâ¤Îµ½Ò¤Ï²áµîµ»ö¤è¤ê°úÍÑ¡¢Ç¯Îð¡¦¸ª½ñ¤ÏÅö»þ¤Î¤â¤Î¡Ë¡£
¡Ç06Ç¯£±·î28Æü¡¢Åìµþ¡¦ÂçÅÄ¶è¤Î¤Ò¤Ã¤½¤ê¤È¤·¤¿¥Ó¥ë¤Ë¹²¤¿¤À¤·¤¯²ÙÊª¤¬±¿¤Ó¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£´Ý¤ÎÆâ¤Î¥Æ¥Ê¥ó¥ÈÎÁ1000Ëü±ß¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤ë¹âÁØ¥Ó¥ë¤ËËÜ¼Ò¤ò¹½¤¨¤Æ¤¤¤¿¡Ø¥Ò¥å¡¼¥¶¡¼¡Ù¤¬ËÜ¼Ò¤ò°ÜÅ¾¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£ÂÑ¿Ìµ¶Áõ»ö·ï¤Ë¤è¤ëºâÀ¯»ö¾ð¤ÎÉ¯Ç÷¤«¤é¤ä¤à¤Ê¤¯°ÜÅ¾¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤¬¡¢¤½¤Î¸÷·Ê¤ÏÅö»þ¤ÎÆ±¼Ò¤Î¾õ¶·¤ò¤¢¤é¤ï¤¹¤«¤Î¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¾®Åè»á¤ÎÆ°¤¤Ï¤³¤ì¤À¤±¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¼¡¡¹¤ËÁÊ¾Ù¤òÄóµ¯
¡Ô¤½¤ÎÍâ¡¹Æü¡Ê£±·î30Æü¡Ë¡¢Æ±¼Ò¡¦¾®Åè¿Ê¼ÒÄ¹¤Î»Ñ¤ÏÅìµþÃÏÊýºÛÈ½½ê¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£18¤â¤Î¼«¼£ÂÎ¤òÁê¼ê¤Ë¥Ò¥å¡¼¥¶¡¼¤¬Â»³²Çå½þÀÁµáÁÊ¾Ù¤òµ¯¤³¤·¤¿¤Î¤À¡£
¡Ö°ãË¡·úÃÛÊª¤òÌ¤Á³¤ËËÉ¤°Ãí°ÕµÁÌ³¤òÂÕ¤ê¡¢·úÃÛ³ÎÇ§¤Çµ¶Áõ¤ò¸«Æ¨¤·¤¿¤¿¤á¤ËÂ»¤òÈï¤Ã¤¿¡×
¤³¤¦¼çÄ¥¤¹¤ë¥Ò¥å¡¼¥¶¡¼Â¦¤«¤é¤ÎÀÁµá¶â³Û¤ÏÁí³Û¤ª¤è¤½139²¯±ß¤Ë¤Î¤Ü¤ë¡Õ
µ¶Áõ¤ò¼çÆ³¤·¤¿µ¿ÏÇ¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ò¥å¡¼¥¶¡¼¤¬¡¢µÕ¤Ë¼«¼£ÂÎ¤ÎÀÕÇ¤¤òÌä¤¦¤³¤ÎÄóÁÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÀìÌç²È¤â¡ÖÁÊ¤¨¤¿¤³¤È¼«ÂÎ¤¬ËàëÅÉÔ»×µÄ¤È¤·¤«¤¤¤¨¤Þ¤»¤ó¡×¤È¼ó¤ò¤Ò¤Í¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¾®Åè»á¤Ï»ÊË¡µ¼Ô¥¯¥é¥Ö¤Î²ñ¸«¤ÇÁÊ¾Ù¤Ï¡Ö½»Ì±¤Î¤¿¤á¡×¤À¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¿½¤·Î©¤Æ¤Ë¤«¤«¤ë°õ»æÂå¤À¤±¤Ç2800Ëü±ß¡£¤µ¤é¤ËÊÛ¸î»Î¤Ø¤ÎÃå¼ê¶â¤¬ËÜ»ï¤Î»î»»¤Ç¤Ï1400Ëü±ß¡¢¤µ¤é¤ËºÛÈ½½ªÎ»¸å¤Ë¤ÏÊó½·¤È¤·¤Æ¤³¤Î£²ÇÜ¤Î2800Ëü±ß¤ò»ÙÊ§¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÅö»þ¥Ò¥å¡¼¥¶¡¼¤¬¼«Í³¤Ë°ú¤½Ð¤»¤ëÍÂ¶â¤ÏÌó5460Ëü±ß¡£ÌäÂê¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë½»¤à½»Ì±309À¤ÂÓ¤ÏÊä½þÈñÍÑ¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¥Ò¥å¡¼¥¶¡¼¤ÎÇË»º³«»Ï¼êÂ³¤¤òÍâ£±·î31Æü¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤À¤¬¡¢¥Ò¥å¡¼¥¶¡¼¤ÎÆ°¤¤Ï¤³¤ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Ì±´Ö³ÎÇ§¸¡ººµ¡´Ø¤Ç¤¢¤ë¡Ø¥¤¡¼¥Û¡¼¥à¥º¡Ù¤ËÂÐ¤·¡¢»ö·ï¤Ë´ØÏ¢¤·¤Æµõµ¶¤Î»ö¼Â¤ò¸øÉ½¤µ¤ì¡¢Ì¾ÍÀ¡¦¿®ÍÑ¤òÃø¤·¤¯½ý¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤¦¤¨¡¢»ö¶ÈÇÑ»ß¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¡¢£µ²¯±ß¤ÎÂ»³²Çå½þÁÊ¾Ù¤òµ¯¤³¤·¤¿¤Î¤À¡£
¤³¤ì¤é¤Î¾®Åè»á¤Î¹ÔÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢À¤´Ö¤«¤é¤Ï¡Ö¼«¼£ÂÎ¤ä¥¤¡¼¥Û¡¼¥à¥º¤ËÀÕÇ¤Å¾²Ç¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÖÀÕÇ¤²óÈò¤Î¤¿¤á¤Ë¤¢¤¬¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×Åù¡¹¤ÎÈãÈ½¤òÍá¤Ó¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¤¹¤Ù¤Æ¤ò¼º¤Ã¤¿¾®Åè»á¤Î¡Ö¸½ºß¡×
¡Ç06Ç¯£²·î16Æü¡¢ÅìµþÃÏºÛ¤Ï¥Ò¥å¡¼¥¶¡¼¤ÎÇË»º³«»Ï¼êÂ³¤¤ò·èÄê¡¢Æ±23Æü¤ËÅìµþÅÔ¤ÏÂðÃÏ·úÊª¼è°ú¶ÈÌÈµö¤ò¼è¤ê¾Ã¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢£´·î¤ÎA¸µ·úÃÛ»Î¤ä¥¤¡¼¥Û¡¼¥à¥º¼ÒÄ¹¡¢·úÀß²ñ¼Ò¼ÒÄ¹¤é¤ÎÂáÊá¤ËÂ³¤¤¤Æ¾®Åè»á¤â£µ·î¤Ë¡ÖÂÑ¿Ìµ¶Áõ¤òÃÎ¤ê¤Ä¤Ä¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò°ú¤ÅÏ¤·¤¿¡×º¾µ½ºá¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£Ìµºá¤ò¼çÄ¥¤·¤¿¾®Åè»á¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ç11Ç¯¤ËÄ¨Ìò£³Ç¯¡¢¼¹¹ÔÍ±Í½£µÇ¯¤Î·º¤¬³ÎÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÇ¯¤Ë¤Ï¥Ò¥å¡¼¥¶¡¼¤ÎÇË»º¼êÂ³¤¤â½ªÎ»¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢ºÛÈ½¤ÇA·úÃÛ»Î¤ÏºÛÈ½¤Î²áÄø¤Ç¡Ò¡Ê¥Ò¥å¡¼¥¶¡¼¤ä·úÀß²ñ¼Ò¤«¤é¤Î¡Ë°µÎÏ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ó¤È¾Ú¸À¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÈÈ¹Ô¤Ï¼«¿È¤Î°Õ»Ö¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¾Ú¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¾®Åè»á¤âÂÑ¿Ìµ¶Áõ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡È´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿Â¦¡É¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£Íºá¤È¤Ê¤Ã¤¿º¾µ½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¼«¿È¤Ïµ¶Áõ¤¬È¯³Ð¤·¤¿»þÅÀ¤ÇÈÎÇäÃæ»ß¤ò»Ø¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¼çÄ¥¡£ºÛÈ½¤Ç¤ÏºÎÍÑ¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿²»À¼¾Úµò¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¼«¿È¤¬°ìÂå¤ÇÃÛ¤¾å¤²¤¿²ñ¼Ò¤ò¼º¤Ã¤¿¾®Åè»á¤Ï¡¢»ö·ï¸å¤ÏÄï¤¬·Ð±Ä¤¹¤ëÉÔÆ°»º´ÉÍý²ñ¼Ò¤ÇÊª·ï´ÉÍý¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢°ìÇ°È¯µ¯¤·¤ÆÂÀÍÛ¸÷»ö¶È¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿¤È¤¤¤¦¡£¾®Åè»á¤Ï¡Ø½µ´©¿·Ä¬¡Ù¡Ç25Ç¯£µ·î£±¡¦£¸Æü¹æ¤Ç¡Ò»ä¤Ïµ¶Áõ¤Ë¤Ï°ìÀÚ´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·²¿¤âÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¹õËë¤Î¤è¤¦¤Ë»ÅÎ©¤Æ¾å¤²¤é¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡Ó¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£µ¼Ô¤¬·úÃÛ¼ç¤È¤·¤Æ¤Î¥Ò¥å¡¼¥¶¡¼¤ÎÀÕÇ¤¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤¦¤È¡¢¤³¤¦Åú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ò¤½¤ì¤Ï¤½¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£¹ØÆþ¼Ô¤ÎÊý¡¹¤Ë¤Ïº£¤â¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤»×¤¤¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡Ó
ÂÑ¿Ìµ¶Áõ¤¬È¯³Ð¤·¤Æ¤¹¤°¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢Åö»þ¤Î»þ¤Î¿Í¤À¤Ã¤¿¥Û¥ê¥¨¥â¥ó¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡Ö¥ª¥¸¥ã¥Þ¥â¥ó¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¤ê¡¢¹ñ²ñ¤Î»²¹Í¿Í¾·Ã×¤Ç¤Ï¥¤¡¼¥Û¡¼¥à¥º¼ÒÄ¹¤ËÂÐ¤·¡Ö²¿¸À¤Ã¤Æ¤ó¤À¤è¡ª¡¡¤Õ¤¶¤±¤ó¤¸¤ã¤Í¤¨¤è¡ª¡×¤È×ø³å¤¹¤ë¤Ê¤É¤Î¸ÀÆ°¤¬ÀÚ¤ê¼è¤é¤ì¤¬¤Á¤À¤Ã¤¿¾®Åè»á¡£¤½¤Î¥¯¥»¤Î¶¯¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤æ¤¨¤Ë¡¢ÂÑ¿Ìµ¶ÁõÁûÆ°¤Ç¤ÏÀ¤´Ö¤«¤é¡È°Ìò¡É¤Ë¤µ¤ì²á¤®¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£