IT系現役会社員のネコさや氏が、自身のYouTubeチャンネル「ネコさや【IT系OL YouTuber(社内SE)】」で動画「複雑すぎる！楽天モバイルのキャンペーンをわかりやすく簡単に解説！」を公開。数多く存在する楽天モバイルのキャンペーンの中から、自身に最適なものを見つけ出すためのポイントを解説した。

楽天モバイルのキャンペーンはなぜ複雑に見えるのか。ネコさや氏はその一因として、実質的に同じ内容のキャンペーンが、対象製品やターゲット層ごとに異なるページで紹介されている点を挙げる。例えば、新たに登場した「iPhone 16e」のキャンペーンは、既存の「iPhone 16」向けキャンペーンと「特典と条件が全く同じ」だったという。このように、目的別に多数のページが作成されていることが、利用者にとってはキャンペーンの全体像を把握しにくくさせ、複雑さを増す原因となっていると分析した。

では、無数にあるキャンペーンの中で、結局どれを選ぶのが最もお得なのだろうか。ネコさや氏は、様々なキャンペーンを比較検討した結果、「全ての人におすすめできるのは、やはり三木谷キャンペーンだ」と結論付けた。その理由として、2回線目や再契約でも対象となり、音声通話なしのデータタイプでも利用可能、さらにRakuten Linkの利用も必須ではないなど、「とにかく条件が緩い」点を挙げた。一方で、家族で初めて申し込む場合に限り、紹介者と被紹介者で合計最大20,000ポイント（乗り換え時）が得られる「紹介キャンペーン」の方がお得になるケースもあるとした。ただし、これら2つの主要なキャンペーンは併用できないため、自身の状況に合わせて選択する必要がある。

さらに動画では、これらの主要キャンペーンを軸に、他のiPhone購入関連キャンペーンとの併用可否についても整理。一部併用は可能であるものの、組み合わせによってはポイントが減額されるなど、かえって複雑になる可能性も指摘した。

結論として、ネコさや氏は「他のキャンペーンを調べれば調べるほど、三木谷キャンペーンはすごかった」と述べ、多くの利用者にとっては、複雑な条件に悩まされることなく、シンプルかつ確実にお得になる三木谷キャンペーンが最適解であると締めくくった。

