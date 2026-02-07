高市総理率いる”自民党の勝利”で「住宅ローン金利は急上昇」か…消費税減税をきっかけに日本人の生活は「負のループ」に突入する

2月8日投開票の今回の衆議院選挙で、各党がこぞって掲げているのが「消費税減税」だ。物価高による国民の負担を和らげることが主な目的だが、実はさらなる物価高や金利高を招く可能性が高い。

住宅ローン比較診断サービス「モゲチェック」を運営するMFSの取締役CMOで、住宅ローンアナリストでもある塩澤崇氏が解説する。

各党が掲げる消費税減税

足元の情勢調査を見ると、今回の衆院選では自民党が300議席超を獲得するとの見通しが大勢を占めています。

立憲民主党と公明党が結成した新党「中道改革連合」の存在感も大きいとはいえ、自民党が過半数を得て勝利するというのが順当なシナリオとなりそうです。そうなれば、高市早苗総理の続投は確実でしょう。

そんな中で私が特に気になっているのが、自民党含め各党がこぞって公約に掲げる消費税減税についてです。

現在、物価上昇は国民にとって大きな関心事です。足元は若干落ち着いているものの、1％ほどのインフレが長らく続いており、生活苦に対して不満を抱いている人は少なくありません。

身も蓋もない言い方をしてしまえば、各党は「この深刻な問題を解決してみせます」という姿勢を見せることで得票数を伸ばそうとしているのです。

しかし、消費税減税は“パンドラの箱”だと私は考えています。なぜなら、さらなる物価高や金利上昇を招きかねないからです。

消費税減税が招く負のループ

消費税減税は目先の家計負担を和らげる効果がある一方、「円安・インフレ・金利高」の負のループに突入してしまう大きなリスクが存在します。

そもそも消費税は年間約25兆円もの税収があり、食料品の分だけで約5兆円にものぼるといわれています。消費税減税によってこうした税収が失われる場合、何らかの方法で財源を賄ったり、他の支出を減らしたりして帳尻を合わせなければなりません。

しかし、そんなに容易く代替財源が見つかるものでしょうか。仮に国債を新規発行することになれば、「日本の財政は大丈夫なのか？」という懸念は世界中に広がるでしょう。そうなれば、信用低下により日本国債は売られ、価格が下がります。

また、こうした財政の不透明感は為替にも深刻な影響を与えます。現在も恒常的な円安が続いていますが、財政悪化の懸念で円の信認が低下すれば円安はさらに加速します。

円安は輸入物価の上昇に直結するため日本のインフレは再燃するでしょう。

つまり、消費税減税によって目先の負担緩和に成功したとしても、結果的に「円安・インフレ・金利高」が続く負のループを招いてしまうのです。

当然、住宅ローン金利のさらなる上昇も覚悟しなければなりません。

日銀の躊躇なき利上げ

前述の負のループに日本が突入してしまった場合、「利上げによって日米金利差を縮小させて円安を阻止すべき」という議論が高まります。

実際、12月に行われた金融政策決定会合では「数ヵ月に一度の利上げが適切である」という意見が出ており、利上げペースの加速はすでに現実味を帯び始めています。

「住宅ローン利用者の約8割が変動金利を選んでいる状況で、日銀はそう簡単に金利を上げられるはずがない」と考える人もいるかもしれませんが、あまりに楽観的と言わざるを得ません。

日銀は、住宅ローン利用者の生活ではなく、国民生活の全体を考えて金融政策を実施します。円安の進行を止める必要があると判断すれば、躊躇なく金利を上げるでしょう。

変動金利の住宅ローンの多くには「5年ルール・125％ルール」が設けられています。この激変緩和措置のおかげで、住宅ローン利用者は変動金利が急激に上がっても5年間は毎月の返済額が変わらず、6年目以降もそれまでの返済額の1.25倍以内に抑えることができます。

つまり、「このルールが適用されている間に貯蓄や投資で今後の返済額増加に備えてください」というのが日銀の考えなのです。

これまで「2027年までに政策金利は1.5％に到達する」というのが私の予想でしたが、現在の不安定な状況を鑑みるに、2027年までに2％を超える可能性も否定できなくなってきました。

一度でも減税したら…

ここまで説明してきた負のループを踏まえると、各党の掲げる消費税減税政策に対する見方も変わってきます。

現在、チームみらいを除くほぼ全ての政党が消費税減税を打ち出している状況です。

まず、自民党や中道改革連合などが掲げる「食料品の消費税ゼロ」ですが、もし実現すれば年間約5兆円の税収が減ります。自民党案で特に懸念されるのは、「2年間の時限措置」を設けている点です。

一度下げた税率を元に戻す際、きっと多くの国民が「増税」と捉えるでしょう。もし2年後に経済情勢が悪化していれば、より大きな反発が予想されます。つまり、一度下げたら簡単には元に戻せないのです。

また、国民民主党や共産党が掲げる「一律5％の減税」を実施した場合、消費税で得られる年間約25兆円の税収は、単純計算で半分の約12兆円にまで減ります。税収の減少額は自民党案よりも大きく、日本の財政に対する信任の低下が加速する恐れがあります。10兆円以上の穴をどうやって埋めるのかといった議論も大きな混乱を招くかもしれません。

そして、れいわ新選組や参政党が主張する「消費税廃止」は、負のループに対する影響度で言えば一番大きくなります。理由はシンプルで、消費税で得られていた約25兆円の税収がゼロになるからです。

もちろん、いずれの党も代替財源を示していますが、本当に減少分を賄えるのか実効性には疑問符がつきます。

なお、公約に掲げていたとしても、「結局は減税しないのでは？」という指摘もあると思います。そもそも消費税減税は、野党が選挙対策で出してきたテーマに自民党が同じ土俵に乗っかってきたものです。自民党が大勝ちすればするほど「もはや野党と同じ方針をとる必要はない」という党内の風潮が強まり、減税がトーンダウンすることも考えられるでしょう。

しかしながら、今後の政治・経済情勢次第では減税が実行される可能性も否定はできず、減税議論の動向には注意が必要です。

では、なぜ各党は消費税の減税にここまでこだわるのでしょうか。また、不動産価格の今後の動きも気になるところです。

つづく記事〈「消費税減税」のツケは現役世代に…“自民党の勝利”が招きかねない「住宅ローン金利急上昇」という深刻な副作用〉で、詳しく解説します。

構成／椿慧理

【つづきを読む】高市総理率いる”自民党の勝利”で「住宅ローン金利は急上昇」…消費税減税をきっかけに日本人の生活は「地獄のループ」に突入する