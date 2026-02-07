パパさんのことが好きすぎる猫さんは、目が合っただけで…？あまりに愛らしい恋する乙女っぷりが、反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で17万回再生を突破し、「んまぁ～！恋する乙女の可愛いこと！キュンキュンしました～」「ラブビーム連発ですな」「極大の愛を感じる」といったコメントが寄せられました。

【動画：パパのことが好きすぎて"目が合う"だけで……『乙女な猫』の可愛すぎるリアクション】

ラブラブなふたり

YouTubeチャンネル『うこまチャンネル』に投稿されたのは、パパさんのことをこよなく愛するキジトラ猫の女の子「うすくち(愛称うー)」ちゃんの姿です。この日もうーちゃんは食事中のパパさんが呼ぶと駆けつけ、指定席であるお膝の上へ。

健気にも呼ばれるのを待っていたようで、撫でられてうっとり。ママさん曰くふたりは恋人のような関係だそうで、パパさんの帰宅後は日課の食事の見守りから始まり、べったりと過ごすのが日常なのだといいます。

恋する乙女が可愛すぎる！

そんなうーちゃんのパパさん愛、ずっと一緒に居られる休日はさらに加熱することに。寄り添うように隣に座り、パパさんが振り返って目を合わせてくれた時には…。目が合う度に、嬉しさのあまりとびきり甘えた声で鳴くうーちゃんの姿が！

「目が合った！」と大喜びする反応も表情も、まさに恋する乙女のもの。見つめて囁いてみた時も食い気味に返事をしてくれたそうで、なんとも可愛らしいうーちゃんにご夫婦揃って笑みをこぼしていたそう。特にパパさんは、デレデレに顔が緩みきっていたのではないでしょうか。

パパさんを溺愛するうーちゃん

完全にふたりの世界に入っていたやりとりを終えた後も、スリスリして好きを伝えてくれるうーちゃん。溢れんばかりの愛を受けとるパパさんは、ママさん派の同居猫の「こい」ちゃんと「まめ」ちゃんに塩対応され続けているそうなので、ある意味うーちゃんがパパさんを独り占めですね。

その後、パパさん派とママさん派にわかれて添い寝がスタート。ご夫婦は可愛い甘えん坊ニャンズと至福の時間を満喫するのでした。

投稿には「うーちゃん乙女の顔しててめっちゃ可愛い♡」「もうご主人を見る目が完全にラブラブだもんな」「可愛いにも程があるw」「「このひとは私のもの！」って感じがビシバシ伝わってきますwww」「私でもメロメロだから主様♂のニヤけ具合は半端ないことでしょう」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『うこまチャンネル』では、3ニャンズの日常の様子が投稿されています。甘えん坊なうーちゃんとツンデレなこいちゃんに甘えん坊かつクセ強めなまめちゃん、それぞれの可愛い姿を楽しめますよ。

写真・動画提供:YouTubeチャンネル「うこまチャンネル」さま

執筆∶くるみ

編集∶ねこちゃんホンポニュース編集部

