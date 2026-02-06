この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

フードデリバリー配達員として活動するせーけんわーるどが、自身のYouTubeチャンネルで「深夜クエスト終了後にUber単価どうなる？最大４連クエで鳴りにも影響か...《ウーバー・ロケットナウ配達員》」と題した動画を公開。Uber Eatsで多発するクエストが配達員の報酬や注文件数に与える影響について検証し、その実態を報告した。



動画でせーけん氏は、最近のUber Eatsの報酬単価が「めちゃくちゃ厳しくなっている」と指摘。その理由として、複数のクエストが同時に発生している現状を挙げる。東京では一部の配達員に「日跨ぎクエスト」「連続稼働クエスト」「雨クエ」「謎クエ」という最大4種類のクエストが同時に適用される異例の事態が発生しており、これが配達員の過剰供給を招き、「注文自体が鳴らない」状況を生んでいると分析した。



そこでせーけん氏は、ピークタイムの「謎クエ」が終了した22時過ぎから、クエストがない状態での単価がどうなるかを秋葉原から稼働を開始して検証。すると、開始早々に12.5kmという長距離のマクドナルド案件や、走行距離1kmあたりの単価が100円を下回る「キロ100円割れ」の案件が立て続けに舞い込んだ。このことから、クエストがない時間帯でも報酬単価が低いままであることが明らかになった。



せーけん氏は、Uber Eatsだけでなく「ロケットナウ」や「menu」といった他社サービスも併用して稼働。深夜帯にはロケットナウから1000円を超える高単価案件の提示もあり、複数アプリを使い分ける戦略の有効性も示した。クエストで報酬を調整するUberの仕組みに対し、「クエストありきで報酬を考えないと厳しい」としながらも、深夜の厳しい単価状況に頭を悩ませていた。