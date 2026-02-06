この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「docomo Certifiedは単なる中古品ではなかった」iPhone一括2,200円のドコモ認定リユース品とは

ドコモが提供する認定リユース品「docomo Certified」について、その特徴や購入時の注意点を解説した。



docomo Certifiedは、ドコモの厳しい検査基準をクリアした高品質な中古（リユース）スマートフォンを指す。動画では、このサービスが「新品と中古品の中間に位置する」と説明されており、乗り換えや新規契約といった条件を満たすことで、旧型のiPhoneが数千円という破格の価格で販売されていることが紹介された。具体的には、iPhone 11（256GB）が一括2,200円、iPhone SE（第3世代）が一括9,900円など、驚きの価格が提示されている。



動画では、docomo Certifiedが一般的な中古品と一線を画す点として、ドコモによる品質保証が挙げられた。具体的には、全商品で「バッテリー残量80%以上」が保証され、外装も専門業者によってクリーニング済みである。さらに、購入後30日間の保証が付帯し、有料の「ケータイ補償サービス」にも加入できるため、フリマサイトなどで個人から購入する場合に比べて格段に安心感が高いという。



また、商品の状態は「A+」「A」「B」の3つのランクに分類される。「A+」は目立つ傷がなく非常にきれいな状態だが価格は高め、「B」は傷や汚れで使用感があるものの性能に問題はなく最も安価に設定されている。出演者は、見た目のきれいさと価格のどちらを重視するかによってランクを選ぶことが重要だとアドバイスした。



一方で、購入前には注意すべき点もある。動画では、(1)付属品はSIMピンのみで充電ケーブルなどは別途用意が必要、(2)中古品固有の傷や汚れは保証の対象外、(3)iPhoneはAppleCare+に加入できない、という3点が挙げられた。



これらの特徴から、docomo Certifiedは「中古であることを理解したうえで、できるだけ安心できる場所から買いたい人」にとって最適な選択肢だと結論付けられている。子供用のスマートフォンや、2台目の端末としても有力な選択肢となりそうだ。