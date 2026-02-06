レイカーズのドンチッチ、セルティックスのブラウンが1月の月間最優秀選手賞に選出

2月4日（現地時間3日、日付は以下同）。NBAは2026年1月の月間最優秀選手賞を発表。ウェスタン・カンファレンスからはロサンゼルス・レイカーズのルカ・ドンチッチ（通算6度目）、イースタン・カンファレンスではボストン・セルティックスのジェイレン・ブラウン（初選出）が選ばれた。

レイカーズ加入後、初選出を飾ったドンチッチは、1月にリーグ1位の平均34.0得点に7.2リバウンド9.1アシスト1.5スティールを残し、9勝6敗へけん引。フィールドゴール成功率50.6パーセント、3ポイントシュート成功率39.2パーセント（平均3.9本成功）を記録している。

一方、昨年12月にリーグベストの平均31.7得点に6.5リバウンド5.4アシストを残しながら落選したブラウンは、キャリア10年目で初の月間MVP。リーグ6位の平均29.2得点に7.9リバウンド4.6アシストで1月を終えた。

6日を終えて、ドンチッチがけん引するレイカーズはウェスト5位の31勝19敗、ブラウンが引っ張るセルティックスはイースト3位の33勝18敗を残している。なお、1月の月間最優秀選手賞の候補に挙がった選手たちは下記のとおり（以降チーム名は略称）。

◆■2026年1月の月間最優秀選手賞候補に挙がった選手たち

・ウェスタン・カンファレンス



デニ・アブディヤ（ブレイザーズ）



ケビン・デュラント（ロケッツ）



アンソニー・エドワーズ（ウルブズ）



クーパー・フラッグ（マーベリックス）



シェイ・ギルジャス・アレクサンダー（サンダー）



カワイ・レナード（クリッパーズ）



ジャマール・マレー（ナゲッツ）

・イースタン・カンファレンス



バム・アデバヨ（ヒート）



ノーマン・パウエル（ヒート）



ジェイレン・ブランソン（ニックス）



ケイド・カニングハム（ピストンズ）



ジョエル・エンビード（シクサーズ）



ブランドン・ミラー（ホーネッツ）



ドノバン・ミッチェル（キャバリアーズ）



パスカル・シアカム（ペイサーズ）

【動画】1月にドンチッチが決めた好プレー集をチェック！





