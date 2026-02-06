お母さんを迎えに来た柴犬さんのリアクションが反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で9万1000回再生を突破し、「喜びが爆発してるw」「愛を感じます」「抱き締めたくなる」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：大寒波の日、空港までお母さんを迎えにきた犬→大雪の中で気が付いた瞬間…】

大雪の空港へ…

YouTubeチャンネル「柴犬らんまる」の投稿主さんは、柴犬の『らんまる』くんの可愛い姿を紹介しています。この日、らんまるくんは空港に来ていました。しばらく留守にしていた「お母さん」が帰ってくる日だったからです。

この日の空港は、大雪に見舞われていました。それでも、お母さんのことが大好きならんまるくんは、空港に到着するなり捜索を始めたそう。見渡す限りの銀世界の中、あちこち歩きまわってお母さんを探したといいます。らんまるくんが歩いた後は、みるみるうちに肉球の跡だらけになりました。

気が付いた瞬間！！

そして、ついにお母さんを発見！！雪の壁の向こうから、こちらへ向かって歩いてくるお母さんを見つけたといいます。お母さんに気が付いたらんまるくんは、身を縮ませて大喜び！！急いでお母さんのいる方向へと駆けだしたそうです。

しかし、らんまるくんとお母さんの間には、高い雪壁が立ちはだかっていました。どうしてもお母さんを見たいらんまるくんは、雪山の上からぴょこっと顔を出したとか。壁に前足を掛けて背伸びをしてみますが、らんまるくんの体の大きさでは、雪壁を乗り越えることは難しそうでした。

そんならんまるくんの姿を、お母さんもカメラで撮影したそうです。

速やかに帰宅

一刻も早くお母さんの元に行きたいらんまるくんですが、なかなか雪壁を越える方法が見つかりません。壁に沿うように歩き続けた結果、ついに抜け道を発見。ほっと安心した表情で、お母さんの元に駆け寄ったといいます。

お母さんになでてもらったらんまるくんは、目を細めて喜んだそう。お母さんを抜かすほどの勢いで車に戻り、即座におすわりしたのでした。感動の再会を果たしたらんまるくんは、一仕事終えたように寛いだ表情に…。お母さんの優しい声に包まれながら、幸せな気持ちで家に帰ったことでしょうね♡

この投稿には「一直線に向かう姿が愛おしい」「ぴょこぴょこ可愛すぎる」「もはやドキュメンタリー」などの温かなコメントが寄せられています。

らんまるくんの平和な日常はYouTubeチャンネル「柴犬らんまる」の他の投稿からチェックすることができます！

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「柴犬らんまる」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。