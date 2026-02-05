¡Ú¥Á¥ó»ö·ï¡Û¥Á¥ó¥¢¥Ê¥´¤Î¿åÁå¤ËÆæ¤Î¥¢¡¼¥Á½Ð¸½⁉ - ¤Þ¤µ¤«¤ÎÀµÂÎ¤Ë¡Ö¤É¤Ã¤«¤é½Ð¤Æ¤¯¤ó¤Í¤ó¾Ð¡×¡ÖÆ¬¤Á¤ã¤¦¤ó¤«¡×¤È2.5Ëü¤¤¤¤¤Í
º½¤ÎÃæ¤«¤é¤æ¤é¤æ¤é´é¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤¬¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¥Á¥ó¥¢¥Ê¥´¤Ç¤¹¤¬¡¢ÂÎÄ¹¤Ã¤Æ¡¢¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«? ¡ÖÄ»¼è¸©Î©¤È¤Ã¤È¤ê²ìÏª¤«¤Ë¤Ã¤³´Û¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢20cm¡Á30cm¤â¤¢¤ë¤Î¤À¤È¤«¡£¤æ¤¨¤Ë¡¢¤Þ¤ì¤Ë¤³¤ó¤Ê¸½¾Ý¤¬¡Ä¡Ä¡£
🌈Ææ!¥Á¥ó¥¢¥Ê¥´¤Î¥¢¡¼¥Á🌈
.
¼Â¤ÏÁ´Ä¹20¡Á30Ñ¤Î¥Á¥ó¥¢¥Ê¥´¤µ¤ó¡£´é¤À¤±½Ð¤Æ¤¤¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤ÏÆæ¤Î¥¢¡¼¥Á¤¬½Ð¸½!!
¤ß¤Ê¤µ¤ó¶½Ì£ÄÅ¡¹¤Ç¤¹👀👀
.
¶½Ì£ÄÅ¡¹¤Î¹ç´Ö¤Ë¤â¥±¥ó¥«¤·¤¿¤ê¿¤Ó¤¿¤ê½Ì¤ó¤À¤ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢´Ñ¤Æ¤¤¤ÆÁ´¤¯Ë°¤¤Þ¤»¤ó¡£
.
#¥Á¥ó¥¢¥Ê¥´ #¥¯¥í¥Ê¥Þ¥³ ¤µ¤ó¤Ï¶½Ì£¤Ê¤·¤ÎÍÍ»Ò
(@kanikkokan¤è¤ê°úÍÑ)
¸«»ö¤Ê¥¢¡¼¥Á¤Ç¤¹¤Í¡£É®¼Ô¤Ë¤Ï¡¢¤ªÄí¤Î¥Û¡¼¥¹¤Ë¤·¤«¸«¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬(¾Ð)¡£¤Þ¤¿¤Ï¡¢¹»Äí¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥¿¥¤¥ä¤ÎÍ·¶ñ? Ææ¤Î¥¢¡¼¥Á¤Î½Ð¸½¤Ë¡¢¼þ¤ê¤Î¥Á¥ó¥¢¥Ê¥´¤¿¤Á¤Ï¡Ö²¿¤À¤³¤ì?¡×¤È¶½Ì£ÄÅ¡¹¤Ç¤¹¡£
¤¹¤ë¤È¡¢±ü¤Ë¤¤¤¿¥Á¥ó¥¢¥Ê¥´¤¬¡Ä¡Ä
¥¢¡¼¥Á¤«¤é´é¤ò½Ð¤·¤Æ¡Ö¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡×¤·¤¿¤ê¡¢·ö²Þ¤·¤À¤·¤¿¤ê¡£
¤³¤Î¥¢¡¼¥Á¡¢·ö²Þ¤·¤Æ¤¤¤ë±¦Â¦¤Î»Ò¤ÎÂÎ¤Ç¤Ï?¤ÈÉ®¼Ô¤Ï»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢SNS¤Ç¤Ï¡Ö¤É¤¤¤Ä¤Î¥¢¡¼¥Á¤Ê¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤ó¡×¡Ö¤³¤ì¤Ïº¸¼êÁ°¤Î»Ò¤ÎÂÎ¤Ê¤Î¤«¤Ê?¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬¡£¤µ¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡Ä¡Ä?
°ã¤Ã¤¿!! »Ø¤µ¤·¥Þ¡¼¥¯¤ÎÀè¤Ë¡¢¥¢¡¼¥Á¤Î»ý¤Á¼ç¤¬¤Ò¤ç¤Ã¤³¤ê! Æ¬¤Ïº½¤ÎÃæ¤Ë±£¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¡Ö¤É¤Ã¤«¤é½Ð¤Æ¤¯¤ó¤Í¤ó¾Ð¡×¡Öº¸¤Î¤ä¤Ä¤¬Æ¬¤Ç¡Ä¡Ä¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤é¡¢Æ¬ÊÌ¤Ë¤¢¤Ã¤¿w ¤ªÁ°Æ¬¤Á¤ã¤¦¤ó¤«¤¤www¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¡£¤Þ¤µ¤«¤Î¤Ò¤ç¤Ã¤³¤ê¡¢¥Ä¥Ã¥³¤Þ¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤è¤Í¡£
¤½¤Î¸å¤â¡¢¥¢¡¼¥Á¤Î»ý¤Á¼ç¤â²Ã¤ï¤Ã¤Æ¥Á¥ó¥¢¥Ê¥´³¦·¨¤Ï½ª»Ï¥ï¥Á¥ã¥ï¥Á¥ã¡£¤³¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¡¢¡Ö¥¢¡¼¥Á¤Î¤·¤¿¤ËÆ¬ÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç¤ë¤ä¤Ä¤â¤¤¤Æ¥ª¥â¥í¤¹¤®¤ëw¡×¡Ö¸«¤Æ¤ë¤À¤±¤Ç²Ä°¦¤¹¤®¤ÆÌÜ¤¬Î¥¤»¤ów¡×¡Ö¥Á¥ó»ö·ï¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ó¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¾Ð¾Ð¡×¤ÈÇú¾Ð¤ÎÍò¡£²æ´Ø¤»¤º¤Î¥¯¥í¥Ê¥Þ¥³¤¬Âç¿Í¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¤Í(¾Ð)
¥Á¥ó¥¢¥Ê¥´¤Î¥¢¡¼¥Á¤È¤¤¤¦¥ì¥¢¸½¾Ý¡¢¤¼¤Ò¡¢¿åÂ²´Û¤ÇÃµ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤!!
