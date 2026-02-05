この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

実業家のマイキー佐野氏が、自身のYouTubeチャンネルで『知らなきゃヤバイ。日本が世界に遅れをとる原因はコレ【マイキー佐野 経済学】』を公開した。本動画では、過去にコカ・コーラ社の元マーケティング担当者が登壇した講演会で、600人の経営者を前に「聞きに来た意味がない」と断じた発言の真意が語られている。



佐野氏はまず、その発言が挑発ではなく前提条件の違いを示すためのものだったと説明する。講演に集まった多くが中小規模の経営者である一方、語られていたのは世界的企業が長年かけて築いた戦略である。佐野氏はこの差を、大谷翔平の投球理論を草野球レベルで再現しようとする構図になぞらえ、基盤の差を無視した学びがいかに危ういかを指摘した。



議論の中心として語られるのが、コカ・コーラの歴史である。同社は炭酸飲料の先駆者ではなく、むしろ後発として市場に参入した存在だった。そこで取られたのが、瓶詰めという利益率が低く、資本負担の重い工程を外部に委ねるという大胆な選択である。原液という中核部分に集中し、周辺のコストとリスクを分散させることで、全米規模のネットワークを短期間で築いた構造が語られる。



さらに動画では、戦時下における意思決定にも触れられる。短期的な利益を度外視し、過酷な環境で最高の体験を提供することを優先した結果、ブランドは人々の記憶と結びついた。この積み重ねが、後年のマーケティング施策を成立させる土台となった点が強調される。



佐野氏が一貫して示すのは、戦略とは表層的な手法ではなく、時間をかけて形成される構造の問題だという視点である。動画では、その構造を理解しないまま成功事例だけをなぞることの限界が、具体的な歴史を通じて浮かび上がってくる。経営や経済の話題に関心を持つ読者にとって、成功事例の見方を再整理する材料になるはずだ。