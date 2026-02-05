¡Ú¥×¥í¥ì¥¹¡ÛÆ£¸¶´îÌÀ¤¬¿¶¤êÊÖ¤ë¡¢ºä¸ýÀ¬Æó¤ÈÂçÊª¥ë¡¼¥¡¼¡¦Ä¹½£ÎÏ¤Î¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹ÆþÃÄ¡Ö²¶¤Ë¥¸¥§¥é¥·¡¼¤Ê¤ó¤«¤¢¤ë¤ï¤±¤¬¤Ê¤¤¡×
´ØÀáµ»¤Îµ´¡¡Æ£¸¶´îÌÀ¤Î¥×¥í¥ì¥¹¿ÍÀ¸¡Ê£µ¡Ë
¡ÊÏ¢ºÜ£´¡§Æ£¸¶´îÌÀ¤¬¸«¤¿¡¢¥¢¥ó¥È¥Ë¥ªÃöÌÚ¤È»³ËÜ¾®Å´¤ÎÁÇ´é¡¡Ã¯¤«¤é¤â°¦¤µ¤ì¤¿¡ÖÁ°ºÂ¤ÎÎÏÆ»»³¡×¤È¤Î»×¤¤½Ð¡ä¡ä¡Ë
¡¡¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼Æ£¸¶´îÌÀ¤Ï¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤ò·Ð¤Æ¡¢23ºÐ¤Ç´úÍÈ¤²´Ö¤â¤Ê¤¤¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤ËÆþÌç¡£¥¢¥ó¥È¥Ë¥ªÃöÌÚ¡¢¥«¡¼¥ë¡¦¥´¥Ã¥Á¤Î·°Æ«¡Ê¤¯¤ó¤È¤¦¡Ë¤ò¼õ¤±¡¢Æ»¾ì¤Ç´ØÀáµ»¤Îµ»½Ñ¤òËá¤¡¢¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹ºÇ¶¯ÅÁÀâ¤ÎÁÃ¤òÃÛ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÆ£¸¶¤¬·ãÆ°¤Î¿ÍÀ¸¤ò¿¶¤êÊÖ¤ëÏ¢ºÜ¤ÎÂè£µ²ó¤Ï¡¢¿·ÆüËÜ¤Î¿Íµ¤ÇúÈ¯¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºä¸ýÀ¬Æó¤Î°ÜÀÒ¤ä¡¢ÂçÊª¥ë¡¼¥¡¼¤À¤Ã¤¿Ä¹½£ÎÏ¡¢¡Ö¥«¡¼¥ë¡¦¥´¥Ã¥ÁÇÕ¡×Í¥¾¡¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú¿·ÆüËÜ¤Î¥Æ¥ì¥ÓÃæ·Ñ¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤¿ºä¸ýÀ¬Æó¡Û
ËÌÊÆ¥¿¥Ã¥°²¦ºÂ¤ÈËÉ±Ò¤·¤¿¡ÊÁ°Îóº¸¤«¤é¡ËÄ¹½£ÎÏ¤Èºä¸ýÀ¬Æó¤ò½ËÊ¡¤¹¤ë¡Ê¸åÎóº¸¤«¤é¥¢¥ó¥È¥Ë¥ªÃöÌÚ¡¢¥¥é¡¼¡¦¥«¡¼¥ó¡¢ÌÚÂ¼·ò¸ç¡¢Æ£ÇÈÃ¤Ì¦¡Ë
¡¡1972Ç¯¤Ë´úÍÈ¤²¤·¤¿¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤¬¾å¾ºµ¤Î®¤Ë¾è¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢ºä¸ýÀ¬Æó¤ÎÆþÃÄ¤À¤Ã¤¿¡£ºä¸ý¤ÏÌÀ¼£Âç¤«¤é°°²½À®¤ËÆþ¼Ò¤·¡¢1965Ç¯¤ÎÁ´ÆüËÜ½ÀÆ»Áª¼ê¸¢¤ÇÍ¥¾¡¡£¤½¤Î£²Ç¯¸å¡¢"ÌÄ¤êÊªÆþ¤ê"¤ÇÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¡ÊÆü¥×¥í¡Ë¤ËÆþÃÄ¤·¤Æ¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤ËÅ¾¸þ¤·¤¿¡£
¡¡¿ÈÄ¹194cm¤ÎµðÂÎ¤ËÀº×û¤Ê¥Þ¥¹¥¯¡¢½ÀÆ»ÆüËÜ°ì¤Îµ»¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Î¿´¤ò¤Ä¤«¤ß¡¢½Ö¤¯´Ö¤Ë¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÈÇÏ¾ì¡¢¥¢¥ó¥È¥Ë¥ªÃöÌÚ¤Ë¼¡¤°´ÇÈÄÁª¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ1973Ç¯£´·î¡¢¿·ÆüËÜ¤Ëºä¸ý¤¬°ÜÀÒ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢NET¡Ê¸½¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ë¤Ï¶âÍËÌë£¸»þ¤«¤é¥Æ¥ì¥ÓÃæ·Ñ¡Ø¥ï¡¼¥ë¥É¥×¥í¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¡Ù¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£Á°Ç¯¤Î´úÍÈ¤²¤«¤é¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼Ãæ·Ñ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¿·ÆüËÜ¤Î¿Íµ¤¤Ï¡¢¤½¤³¤«¤é°ìµ¤¤Ë¹â¤Þ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡ºä¸ý¤Ï¡¢ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Î¾®ÂôÀµ»Ö¡Ê¤Î¤Á¤Î¥¥é¡¼¡¦¥«¡¼¥ó¡Ë¡¢ÌÚÂ¼¤¿¤«¤·¡Ê¤Î¤Á¤ÎÌÚÂ¼·ò¸ç¡Ë¤Ê¤É¡¢¼ã¼êÁª¼ê¤òÏ¢¤ì¤Æ¿·ÆüËÜ¤Ë¹çÎ®¤·¤¿¡£Åö»þ¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼£±Ç¯ÌÜ¤Î¿·¿Í¥ì¥¹¥é¡¼¤À¤Ã¤¿Æ£¸¶¤Ï¡¢ºä¸ý¤¬ÆþÃÄ¤¹¤ëÆ°¤¤òÃÎ¤ëÍ³¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Öºä¸ý¤µ¤ó¤È¡¢Æü¥×¥í¤Î¼ã¼ê¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¤é¡¢¡Ø¤è¤½¼Ô¤Ê¤ó¤«¤ËÉé¤±¤Æ¤¿¤Þ¤ë¤«¡Ù¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Ê¡£¤¿¤À¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤â»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤«¤é¡¢ÅöÁ³¤½¤ÎÁ°¤è¤ê²ñ¾ì¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¤è¡£
¡¡ºä¸ý¤µ¤ó¤Ï¡¢¤¢¤ÎÂÎ¤ÎÂç¤¤µ¤À¤±¤ÇÀâÆÀÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£»×¤¤½Ð¤¹¤Î¤Ï......Æ»¾ì¤Ë¡¢Å·°æ¤«¤é¤Ö¤é²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°ÍÑ¤Î¥í¡¼¥×¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤Ê¡£ÉáÄÌ¤ÏÏÓ¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢Â¤òÍí¤Þ¤»¤ë¤È¤«ÂÎÁ´ÂÎ¤ò»È¤Ã¤ÆÅÐ¤ë¤ó¤À¤è¡£¤À¤±¤É¡¢ºä¸ý¤µ¤ó¤ÏÏÓ¤À¤±¤ÇÅÐ¤Ã¤Æ¤ß¤»¤¿¡£Åö»þ¤ÎÂÎ½Å¤Ï130kg¶á¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¤Ê¡£¡Ø¤¹¤²¤§ÎÏ¤À¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ¶Ã¤¤¤¿¤è¡£¤¢¤Î¿Í¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤Ä¤¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤ºÍÇ½¤ò»ý¤Ã¤¿¿Í¤À¤Ã¤¿¡×¡ÚÄ¹½£ÎÏ¤ÎÎý½¬¤ò¸«¤Æ¡ÖÅ·ºÍ¤À¡×¡Û
¡¡ºä¸ý¤¬ÆþÃÄ¤·¤¿ÍâÇ¯¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¤«¤éÂçÊª¿·¿Í¤¬ÆþÃÄ¤·¤¿¡£µÈÅÄ¸÷Íº¡¢¤Î¤Á¤ÎÄ¹½£ÎÏ¤À¡£
¡¡Ä¹½£¤ÏÀì½¤Âç¥ì¥¹¥ê¥ó¥°Éô»þÂå¡¢1971Ç¯¤ÎÁ´ÆüËÜ³ØÀ¸Áª¼ê¸¢¥°¥ì¥³¥í¡¼¥Þ¥ó90kgµé¤ÇÍ¥¾¡¡£1972Ç¯¤Î¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó¸ÞÎØ¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤Ê¤É¼ÂÀÓ¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿Áª¼ê¤¬¿·ÆüËÜ¤ËÆþÃÄ¤¹¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¡¢ÃÄÂÎ¤Ë¤Ï¤µ¤é¤Ë³èµ¤¤¬¤ß¤Ê¤®¤Ã¤¿¡£Æ£¸¶¤Ï¡¢Æ»¾ì¤ÇÆþÃÄ´Ö¤â¤Ê¤¤Ä¹½£¤ÎÎý½¬¤ò¸«¤¿»þ¡¢¡ÖÅ·ºÍ¤À¡×¤È»×¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥¹¥Ñ¡¼¥ê¥ó¥°¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤ä¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ÂÎ¤Ä¤¤â¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¤·¡¢°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤ÎÆ°¤¤¬¤¦¤Þ¤«¤Ã¤¿¡£¸þ¤³¤¦¤Ï¡¢ÆþÃÄ¤·¤Æ¤¹¤°¤Ë¥Þ¥¹¥³¥ß¤ËÁû¤¬¤ì¤¿¤±¤É¡¢²¶¤Ë¥¸¥§¥é¥·¡¼¤Ê¤ó¤«¤¢¤ë¤ï¤±¤¬¤Ê¤¤¡£¤Ê¤ó¤¿¤Ã¤Æ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯Áª¼ê¤À¤«¤é¤Ê¡£´ä¼ê¤ÎÇÀ²È¤ÇÀ¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿²¶¤Ê¤ó¤«Èæ³Ó¤Ë¤Ê¤é¤Í¤§¤è¡×
¡¡ÆþÃÄ´Ö¤â¤Ê¤¤º¢¤ÎÄ¹½£¤ò¡¢¤½¤¦²óÁÛ¤·¤¿Æ£¸¶¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÌó10Ç¯¸å¤Ë¡¢Àã¤Î»¥ËÚ¤Ç½±·â¤¹¤ëÂç»ö·ï¤òµ¯¤³¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤¬......¤½¤ì¤Ï¤³¤ÎÏ¢ºÜ¤ÎÊÌ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ç¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡¡Ä¹½£¤¬ÆþÃÄ¤·¤¿ÍâÇ¯¡¢Æ£¸¶¤¬¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤òÍá¤Ó¤ë»þ¤¬¤¯¤ë¡£¼ã¼êÁª¼ê¤¿¤Á¤Ë¤è¤ë¥ê¡¼¥°Àï¡ÖÂè£²²ó¥«¡¼¥ë¡¦¥´¥Ã¥ÁÇÕ¡×¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¤Î¤À¡£1974Ç¯¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¥´¥Ã¥Á¤ÎÍ¥¾¡¼Ô¤Ë¤Ï¡¢³¤³°±óÀ¬¤ÎÀÚÉä¤¬ÌóÂ«¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Âè£±²ó¤ÏÆ£ÇÈÃ¤Ì¦¡Ê¸½¡¦Ã¤¼¤¡Ë¤¬Í¥¾¡¤·¤ÆÀ¾¥É¥¤¥Ä¤Ø¤ÈÎ¹Î©¤Ã¤¿¡£Æ£¸¶¤¬Í¥¾¡¤·¤¿Âè£²²ó¤Ï¡¢¤Û¤«¤Ë¹ÓÀî¿¿¡¢¾®ÂôÀµ»Ö¡¢ÌÚÂ¼¤¿¤«¤·¡¢·ªÀ´Àµ¿¡¢¾®ÎÓË®¾¼¤¬»²²Ã¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢Æ£¸¶¤Îµ²±¤Ï¤¢¤¤¤Þ¤¤¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥´¥Ã¥ÁÇÕ¤ÇÍ¥¾¡¡©¡¡¤¢¤¡¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤Ê¡£ÊÌ¤Ë»×¤¤½Ð¤Ï¤Ê¤¤¤è¡£Í¥¾¡¤¹¤ë¤Î¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤À¤±¤À¤è¡×
¡¡Í¥¾¡Àï¤ÏÌÚÂ¼¤¿¤«¤·¤È¤ÎÂÐÀï¤À¤Ã¤¿¡£ÌÚÂ¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¡Ö³Ð¤¨¤Æ¤Í¤§¤Ê......¡×¤ÈÌÛ¤ê¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¥´¥Ã¥ÁÇÕ¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿Æ£¸¶¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Æ£ÇÈ¤Î¤è¤¦¤Ë³¤³°Éð¼Ô½¤¹Ô¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥ê¡¼¥°ÀïÀ©ÇÆ¤Ç°ì»þÅª¤ËµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤¿¤¬¡¢ºÆ¤ÓÁ°ºÂ¤ÇÌÛ¡¹¤È»î¹ç¤ò¹Ô¤Ê¤¤¡¢Æ»¾ì¤ÇÎý½¬¤¹¤ëÆü¡¹¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö³¤³°¤Ë¤Ï¹Ô¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ÉÔËþ¤Ê¤ó¤«¤Í¤§¤è¡£²¶¤ÏÎ¹¤Ã¤Æ¤â¤ó¤¬Âç·ù¤¤¤Ç¤Ê¡£²È¤Ë¤³¤â¤Ã¤ÆËßºÏ¤ä¤Ã¤¿¤ê¡¢³¨¤òÉÁ¤¤¤¿¤ê¡¢¾Æ¤Êª¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤Û¤¦¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤À¡£
¡¡²¿¤ò¤ä¤ë¤Ë¤â¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤Ê¡£¤¢¤Îº¢¤Ï¡¢¡ØÆ»¾ì¤Ç¥¹¥Ñ¡¼¥ê¥ó¥°¤ò¤ä¤Ã¤ÆÁê¼ê¤ò¶Ë¤á¤ë¤Î¤Ë¡¢¤â¤Ã¤È¤¤¤¤ÊýË¡¤Ï¤Ê¤¤¤«¡Ù¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬²¿¤è¤ê¤â¹¥¤¤À¤Ã¤¿¡£³¤³°¤Ê¤ó¤«½Ð¤µ¤ì¤ë¤è¤ê¡¢Æ»¾ì¤ÇÎý½¬¤Ç¤¤¿¤«¤éÂçËþÂ¤À¤è¡×¡Ú¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î³ÊÆ®²È¤ËÊú¤¤¤¿ÅÜ¤ê¡Û
¡¡ºä¸ý¤Î²ÃÆþ¡¢ÂçÊª¥ë¡¼¥¡¼¡¦Ä¹½£¤ÎÆþÃÄ¤Î¤Û¤«¡¢¿·ÆüËÜ¤Ë¤Ï¥Ö¥é¥¸¥ë¤«¤é¤Î"Î±³ØÀ¸"¤â²Ã¤ï¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡¢½À½Ñ²È¤Ç³ÊÆ®²È¤Î¥¤¥ï¥ó¡¦¥´¥á¥¹¡£¥´¥á¥¹¤Ï1974Ç¯12·î¤Ë¿·ÆüËÜ¤¬¥Ö¥é¥¸¥ë±óÀ¬¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤¿ºÝ¡¢ÃöÌÚ¤ËÄ©Àï¤òÉ½ÌÀ¤·¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÍèÆü¤·¤Æ¿·ÆüËÜ¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿¡£»î¹ç¤Ë¤â½Ð¾ì¤·¤¿¤¬¡¢ÃöÌÚ¤È¤ÏÂÐÀï¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯£²Ç¯¤Û¤É¤Çµ¢¹ñ¡£¥´¥á¥¹¤È¤Î»×¤¤½Ð¤òÊ¹¤¯¤ÈÆ£¸¶¤Ï´é¤ò¤·¤«¤á¤¿¡£
¡ÖÃöÌÚ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ø¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤¬¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¿·ÆüËÜ¤ËÆþ¤ì¤¿¤ó¤À¡£²¶¤âÆ»¾ì¤Ç¥¹¥Ñ¡¼¥ê¥ó¥°¤ä¤Ã¤¿¤±¤É¡¢Âç¤·¤Æ¶¯¤¤¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£½³¤ê¤âÂç¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤Ò¤È¤Ä¤À¤±¡¢¤¢¤¤¤Ä¤Î¥Ò¡¼¥ë¥Û¡¼¥ë¥É¤À¤±¤Ï»È¤¨¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤Ê¡×
¡¡¥´¥á¥¹¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¥ê¥ó¥°¤òÎ¥¤ì¤¿»þ¤ÎÂÖÅÙ¤¬Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤¢¤¤¤Ä¤Ï¡¢²¶¤¿¤Á¤ÈÆ±¤¸¹ç½É½ê¤Ë½»¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ë¼ê»æ¤ò½Ð¤¹»þ¤Ë¡¢²¶¤ÏÌÌÅÝ¤ò¸«¤¿¤ê¤·¤Æ¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢²¶¤¬ÃöÌÚ¤µ¤ó¤ÎÉÕ¤¿Í¤Ç¥«¥Ð¥ó»ý¤Á¤ò¤·¤Æ¤¿¤«¤é¤«¡¢¤¢¤¤¤Ä¤Ï¤¤¤¤µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢²¶¤Î¤³¤È¤ò¼«Ê¬¤Î»ÒÊ¬¤ß¤¿¤¤¤Ë¸«¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Ê¡£¤À¤«¤é¡¢¡Ø¥Æ¥á¥§¡¢¤³¤ÎÌîÏº¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é¸ý¤òÍø¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¡£
¡¡²¶¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¡¢ÃöÌÚ¤µ¤ó¤Î¥«¥Ð¥ó»ý¤Á¡£ºÇ½é¤Ï¡¢¡Ø¤Ï¤ë¤«±ó¤¤¥Ö¥é¥¸¥ë¤«¤éÆüËÜ¤ËÍè¤ÆÂçÊÑ¤À¤í¤¦¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¿ÆÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¿¤±¤É¡¢¤È¤ó¤À´ª°ã¤¤¤·¤ä¤¬¤Ã¤¿¤ó¤À¡£ÃöÌÚ¤µ¤ó¤È¤¢¤¤¤Ä¤ÏÀï¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤ä¤ë°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¤À¤í¡©¡¡¥´¥á¥¹¤¬ÃöÌÚ¤µ¤ó¤È¤ä¤Ã¤Æ¤âµÒ¤ÏÍè¤Ê¤¤¡£²¶¤¿¤Á¤Ï¥×¥í¡£µÒ¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤Ê¤ó¤Ü¤À¤«¤é¤Ê¡×
¡¡Áª¼êÁØ¤¬¸ü¤¯¤Ê¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¥ê¥ó¥°¤â³è¶·¤òÄè¤¹¤ë¡£ÃöÌÚ¤Ï¡¢Æ±¤¸¤¯1972Ç¯¤Ë¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÈÇÏ¾ì¤¬´úÍÈ¤²¤·¤¿Á´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤ËÂÐ¤·¡¢·ã¤·¤¤¶½¹ÔÀïÁè¤ò»Å³Ý¤±¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£Á´ÆüËÜ¤Ï¡¢ÅÚÍËÌë£¸»þ¤«¤éÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤¬Ãæ·Ñ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¿¥¤¥à¤ÇÃæ·Ñ¤¹¤ë¥×¥í¥ì¥¹Ãæ·Ñ¤¬¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Î´ÇÈÄÈÖÁÈ¤À¤Ã¤¿Åö»þ¡¢Î¾ÃÄÂÎ¤ÎÁè¤¤¤Ï³ÆÃæ·Ñ¤Î»ëÄ°Î¨¤ÎÁè¤¤¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡Á´ÆüËÜ¤Ï¡¢À¤³¦ºÇÂç¤Î¥×¥í¥ì¥¹ÃÄÂÎ¡ÖNWA¡×¤«¤é¥È¥Ã¥×³°¹ñ¿Í¥ì¥¹¥é¡¼¤ò¾·æÛ¤¹¤ë¥ë¡¼¥È¤ò³ÎÊÝ¤·¡¢¥·¥ê¡¼¥º¤´¤È¤Ë¹ë²Ú¤Ê¥ì¥¹¥é¡¼¤¬ÍèÆü¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¥é¥¤¥Ð¥ëÃÄÂÎ¤ËÂÐ¹³¤¹¤Ù¤¯¡¢ÃöÌÚ¤Î¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤À¤Ã¤¿¿·´Ö¼÷¤¬¹Í¤¨¤¿Ï©Àþ¤ÏÂçÊªÆüËÜ¿Í¥ì¥¹¥é¡¼Æ±»Î¤ÎÂÐ·è¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃöÌÚ¤Ï1974Ç¯£³·î19Æü¡¢¹ñºÝ¥×¥í¥ì¥¹¤«¤é°ú¤È´¤¤¤¿¥¹¥È¥í¥ó¥°¾®ÎÓ¤ÈÂÐ·è¡£¤µ¤é¤ËÆ±¤¸Ç¯¤Î10·î10Æü¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹»þÂå¤ÎÀèÇÚ¤À¤Ã¤¿ÂçÌÚ¶âÂÀÏº¤ÈÂÐÀï¤·¡¢¤¤¤º¤ì¤âÎò»Ë¤Ë»Ä¤ëÌ¾¾¡Éé¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Æ£¸¶¤ÏÃöÌÚ¤Î¥»¥³¥ó¥É¤È¤·¤ÆÎ¾»î¹ç¤ò¸«¼é¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¢¤Î»î¹ç¡©¡¡¥Þ¥¹¥³¥ß¤âµÒ¤âÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¤±¤É¡¢²¶¤Ë¸À¤ï¤»¤ì¤Ð¡¢ÃöÌÚ¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÉáÄÌ¤Î»î¹ç¤À¤è¡×
¡¡¾®ÎÓ¡¢ÂçÌÚ¤òÇË¤Ã¤¿ÃöÌÚ¤Ï¡¢¡Ö¥×¥í¥ì¥¹¤³¤½ºÇ¶¯¤Î³ÊÆ®µ»¡×¤È¤¤¤¦¿®Ç°¤Î¤â¤È¡¢¤½¤ì¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢µæ¶Ë¤Î°ìÀï¤¬¼Â¸½¤¹¤ë¡£1976Ç¯£¶·î26Æü¤ËÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿¡¢¥Ü¥¯¥·¥ó¥°À¤³¦¥Ø¥Ó¡¼µé²¦¼Ô¥â¥Ï¥á¥É¡¦¥¢¥ê¤È¤Î¡Ö³ÊÆ®µ»À¤³¦°ì·èÄêÀï¡×¤À¡£Æ£¸¶¤ÏÃöÌÚ¤ÎÉÕ¤¿Í¤È¤·¤Æ¡¢°ìÉô»Ï½ª¤ò´Ö¶á¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ú¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
Æ£¸¶´îÌÀ¡Ê¤Õ¤¸¤ï¤é¡¦¤è¤·¤¢¤¡Ë
1949Ç¯4·î27ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢´ä¼ê¸©½Ð¿È¡£1972Ç¯11·î£²Æü¤Ë23ºÐ¤Ç¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤ËÆþÌç¤·¡¢¤½¤Î10Æü¸å¤ËÆ£ÇÈÃ¤Ì¦Àï¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¥«¡¼¥ë¡¦¥´¥Ã¥Á¤Ë»Õ»ö¤·¡¢¥µ¥Ö¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¤Ë·¹ÅÝ¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡Ö´ØÀáµ»¤Îµ´¡×¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡£1991Ç¯¤Ë¤ÏÆ£¸¶ÁÈ¤ò´úÍÈ¤²¡£¸½ºß¤â¸½Ìò¥ì¥¹¥é¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¤Û¤«¡¢ÇÐÍ¥¤ä¥Ê¥ì¡¼¥¿¡¼¡¢À¼Í¥¤Ê¤É¤Ç¤â³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æ«·Ý¡¢ËßºÏ¡¢¥¤¥é¥¹¥È¤Ê¤ÉÆÃµ»¤âÂ¿ºÌ¡£