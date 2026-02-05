今回は、元カノと仲良くする夫に耐えきれず、離婚を決意したエピソードを紹介します。

夫の子じゃないのに…

「結婚してまだ間もないのですが、夫にモヤモヤすることばかりの毎日です。というのも、近所になぜか夫の元カノが住んでいて、元カノが子どもを連れてよくうちに来るからです。ちなみに元カノはシングルマザーです。

夫も断ればいいのにと思いますが、『それぐらいいいだろ？』とか言ってくるんです。で、元カノの子に『パパ』と呼ばせているんです。ただ、元カノの子は夫との子ではありませんよ。

元カノ親子がうちに来るたび、私は居心地が悪くなります。だって夫と元カノはすごく仲良さそうで、2人の間に入り込めないからです。

この前は夫の誕生日だったんですが、元カノ親子がケーキを持ってやってきて、夫の誕生日を勝手にお祝い。夫はすごくうれしそうでしたし、元カノも『本当の家族みたいじゃん』と言っていて、もう限界だと思いました。元カノも元カノですが、夫も夫です。夫との離婚を決めました」（体験者：20代女性・会社員／回答時期：2024年5月）

▽ 元カノが近所に住んでいるのは、この女性の夫に会いやすいからでしょうね。夫は元カノに対し、どう思っているのか気になりますが、まだ気持ちが残っている可能性もありそうですよね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。