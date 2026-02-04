髪型を変えるときは、心機一転したいときというが……。

2日、自身のインスタグラムで衝撃のヘアチェンジを披露した女優の三田寛子（60）。

「1月27日に還暦を迎えた三田さんは投稿で《豆の数が多くて食べられるかなぁ》と節分について触れたのですが、その文言とともにアップされた写真はいつもの黒髪ではなく金髪姿でファンに衝撃を与えました。同投稿のコメント欄には『えっ？どうしたの？』などといった驚きの声があがりましたが、金髪姿は写真の加工によるもののようです」（スポーツ紙記者）

現在、長男・中村橋之助（30）、三男・歌之助（25）、そして夫・芝翫（60）が出演する『猿若祭二月大歌舞伎』が歌舞伎座で上演中。三田はもちろん梨園の妻として会場に駆けつけている。三田・芝翫夫妻で思い出されるのは、ふたりの愛憎の歴史だろう――。

NEWSポストセブンによって芝翫と40代女性との“実家同棲”不倫が報じられたのは、’24年6月のこと。

「芝翫さんはこれまでにも複数回、不倫が報じられてきていましたが、それでも三田さんは別れることなく梨園の妻であり続けています。このときも芝翫さんは別宅で愛人と同棲までしていたにも関わらず、離婚という選択はしなかった」（芸能記者）

同報道の5カ月後、同じくNEWSポストセブンが《中村芝翫が約900日ぶりに自宅に戻る》と報じた。芝翫が三田や子どもが暮らす自宅に戻り、愛人を別宅から追放することに成功したというのだ。

「不倫報道後、三田さんのインスタグラムには夫についての投稿が増えていました。’24年8月にはふたりで芝翫さんの誕生日を祝った様子をアップしたり、’24年9月にも揃って子どもたちの母校で開催された歌舞伎を観劇したり。いま考えると仲良しアピールにも思えますね」（前出・芸能記者）

直近の“イチャイチャ”投稿は、芝翫とともに高級フレンチレストラン『トゥールダルジャン東京』を訪れたことを報告した’25年10月の投稿だろう。

《先日TOURD’ARGENTへ

子どもが誕生してから遠ざかっていたので30年ぶり

なのに夫は初めてきたねとか言うし

イヤイヤ2度目よ私

二人でお店の芳名帳にサインと日付を記念に残してきたので

次はまちがいなく再来店よと！》

「ハッシュタグにも『夫あるある』『ぷんぷん』を入れるなど、見ているこっちが恥ずかしくなるほどのイチャイチャを披露していましたね」（前出・スポーツ紙記者、以下同）

だが現在、同投稿を見てみてると……。

「文言が《先日TOURD’ARGENTへ》のみになっており、夫のイチャイチャ部分は全部カットされています。ハッシュタグにあった『夫あるある』『ぷんぷん』も削除。いつ変更したのかは定かではないですが、わざわざ消すなんて……。これまでの夫婦の歴史があるだけにちょっと不穏さを感じてしまいますよね」

夫との“仲良し”投稿自体もめっきり減っている三田のインスタ。家庭内で何も起きていなければよいのだが――。