世界中のスキーヤーが憧れる極上のパウダースノー、「JAPOW(ジャパウ)」の聖地として有名な北海道。数あるスノーリゾートのなかでも、単独スキー場として“北海道最大級”の大きさを誇るのが「ルスツリゾート」だ。羊蹄山の南に位置し、新千歳空港から車でおよそ90分、毎日運行しているシャトルバスなら約120分でアクセス可能。

【写真】世界中のファンを魅了する！最高のドライパウダー

ルスツリゾートは、単独リゾートとして道内No.1の広さを誇る


「ウエストMt.」「イーストMt.」「Mt.イゾラ」の3つの山からなる広大なフィールドは、まさに白銀のテーマパーク！極上のパウダースノーはもちろん、山をつなぐゴンドラ網、ホテル直結の快適動線など、スキー・スノーボードを核にしながら、雪遊びや室内施設まで網羅する“総合力”こそが、ルスツが選ばれ続ける理由。ビギナーから上級者、ファミリーまで、誰もが自分の楽しみ方を見つけられるルスツリゾートを最新情報を踏まえて案内する。

世界中のファンを魅了するドライパウダー。宙に浮くような浮遊感はルスツならでは


■3つの山をつなぐ北海道最大級のビッグスケールを体感せよ！

ルスツの最大の魅力は、なんといってもその圧倒的な広さ。ウエストMt.、イーストMt.、Mt.イゾラの3つの山にまたがるコースは全37コース、総滑走距離はなんと42キロにも及ぶ 。ゴンドラとリフトを乗り継ぎ、山から山へと旅するように滑る体験は、ほかのスキー場では味わえないスケール感だ。

美しく連なる3つの山が、ルスツの広大なフィールドに


リゾート内の移動は、無料のモノレールを利用すればラクラク！


特に標高が高く、最奥に位置するMt.イゾラはパウダーフリークの聖地。ドライで軽い極上の雪質に加え、晴れた日には眼下に洞爺湖、正面に羊蹄山を望む「支笏洞爺(しこつとうや)国立公園」の大パノラマが広がる。この絶景の中を滑走する爽快感は、一度味わえば病みつきになること間違いなし！

“蝦夷富士”とも称される羊蹄山に見守られながら滑る絶好のロケーション


また、イーストMt.のベース拠点にあるカフェテリア「ローンパイン」が全面リニューアルしたことにも注目したい。広々としたスタイリッシュな店内で、大きな窓からゲレンデを眺めながら休憩することができる。最新の設備と居心地のよい雰囲気が、スキーヤーたちの疲れを癒やしてくれるだろう。

リニューアルした「ローンパイン」。窓から光が差し込み、とても開放的


イスの背もたれにはグローブやヘルメットを掛けられるフックが。スキーヤー目線の設計がうれしい


冷えた体に染み渡る！「麻婆ラーメン」(1500円)


地元食材を使った「俱知安じゃが540のベイクドボム」(1000円)


■ホテル＆食の充実度が“滞在型リゾート”の強み

遊び疲れたらすぐに部屋へ戻れる“スキーイン＆スキーアウト”の環境こそ、ルスツリゾートの真骨頂。ゲレンデの目の前に建つ「ルスツリゾートホテル＆コンベンション」は、移動のストレスが一切ない最高のロケーションだ。

ホテルの目の前がゲレンデ。ナイターの灯りも幻想的だ


館内には温泉、ショッピングモール、室内アトラクションまで備わっており、ホテルから一歩も出ずにすべてが完結する“エンターテインメント・ホテル”となっている。

シンプルで清潔感のある洋室タイプ。窓の外の白銀世界を眺めながらくつろげる


靴を脱いでリラックスできる和室ベッドルームも完備。小さな子ども連れやグループ旅行に人気


そして、旅の醍醐味である“食”も抜かりない。北海道の新鮮な魚介や野菜、乳製品をふんだんに使ったブッフェは、和洋中のバリエーションとライブ感ある演出で満足度が高い。ズワイガニやステーキ、海鮮丼など、その豪華なラインナップには驚かされるはず！

ブッフェ会場には北海道の味覚がずらり。ライブキッチンの演出も食欲をそそる


北海道といえばやっぱりコレ！身の詰まったズワイガニも心ゆくまで食べ放題


イクラやサーモンなど、好みのネタを好きなだけのせて作る「勝手丼」は必食だ


■キッズ・ビギナーから上級者まで！全レベルが満足する懐の深さ

ルスツは“誰と行っても楽しい”が叶う場所。キッズパークでは、雪あそびアイテムはもちろん、タイヤに乗って滑り降りるスリル満点のスノーチュービングなど、スキーを履かなくても雪と触れ合う楽しさを存分に味わえる。パーク内には、スノーエスカレーター完備の初心者専用コースも用意されているので、子どものペースで練習ができる。ゲレンデデビューも雪遊びも、ここなら安心して任せられるはずだ。

スキーデビュー前の子どもも安心して遊べるサムライキッズパーク


スリル満点のスノーチュービングは、大人も子どもも夢中に！


一方で、腕に覚えのある上級者を唸らせるのが、ルスツ名物のツリーランと非圧雪コース。特にMt.イゾラや、イーストMt.の「スーパーイーストコース」周辺に広がる非圧雪エリアは、自然の地形をそのまま活かしたスリリングなコース設計に。木々の間をすり抜けるツリーランエリアでは、手付かずのディープパウダーを巻き上げながら、アドレナリン全開のライディングを楽しめる。初心者からエキスパートまで、それぞれのレベルで“最高の一本”が見つかるだろう。

地形を活かしたコースは冒険心がかき立てられる


顔にかかるほどの極上パウダー(フェイスショット)を求めて、多くのライダーがイゾラを目指す


■滑る以外も全力！遊べるアクティビティが圧倒的

「スキーやスノーボードはしないけれど、冬の北海道を楽しみたい」。そんな願いもルスツなら120%叶えてくれる。大自然を駆け抜ける犬ぞりや、スノーモービルで引っ張るスノーラフティング、自ら運転に挑戦できるスノーモービルなど、北海道らしい雪遊びのアクティビティがめじろ押し！多彩なメニューで、 雪原をよりダイナミックに体感できる。

力強い犬たちと一緒に雪原を駆け抜ける犬ぞり


自分で運転できるスノーモービル。インストラクター先導なので初めてでも安心して挑戦できる


スノーラフティングは予測不能な動きと遠心力に大興奮！


もし天候が優れなくても心配無用。ホテル内にはなんと、2階建ての室内メリーゴーランドがあり、幻想的な光の中で写真撮影も楽しめる。さらに、波の出るプールや露天風呂からの雪見が最高な「ルスツ温泉・・ことぶきの湯」など、悪天候時の“救世主”となる施設も充実。ゲレンデに出ても出なくても、朝から晩まで遊び尽くせる。それがルスツリゾートの底力なのだ。

ホテル内にある2階建てメリーゴーランドは、なんと利用無料。SNS映えスポットとしても人気


雪見露天で至福のひととき。美肌の湯としても知られる「ルスツ温泉・・ことぶきの湯」でリフレッシュ


外は氷点下でも、室内造波プールは常夏気分！アトラクション感覚で楽しめる


3つの山を巡る壮大なスキー体験、北海道グルメを堪能する至福の時間、そして大人も子どもも時間を忘れて遊べる多彩なアクティビティ…。ルスツリゾートには、単なる“スキー・スノーボード旅行”の枠には収まらない、心躍るエンターテインメントが詰まっている。滑って、遊んで、食べて、温泉で温まる。この贅沢なサイクルこそ、ルスツリゾートという滞在型リゾートならではの楽しみ方。さあ、次はあなたがその“北海道最大級”の感動を全身で体感する番だ。

山頂付近からは、樹氷の向こうに羊蹄山を一望！青空と純白の世界、そして雄大な山容が織りなす絶景は息をのむ美しさだ


取材・文＝水島彩恵

