1日じゃ遊び尽くせない！“北海道最大級”の白銀テーマパーク「ルスツリゾート」で叶える欲張りな冬体験
世界中のスキーヤーが憧れる極上のパウダースノー、「JAPOW(ジャパウ)」の聖地として有名な北海道。数あるスノーリゾートのなかでも、単独スキー場として“北海道最大級”の大きさを誇るのが「ルスツリゾート」だ。羊蹄山の南に位置し、新千歳空港から車でおよそ90分、毎日運行しているシャトルバスなら約120分でアクセス可能。
【写真】世界中のファンを魅了する！最高のドライパウダー
「ウエストMt.」「イーストMt.」「Mt.イゾラ」の3つの山からなる広大なフィールドは、まさに白銀のテーマパーク！極上のパウダースノーはもちろん、山をつなぐゴンドラ網、ホテル直結の快適動線など、スキー・スノーボードを核にしながら、雪遊びや室内施設まで網羅する“総合力”こそが、ルスツが選ばれ続ける理由。ビギナーから上級者、ファミリーまで、誰もが自分の楽しみ方を見つけられるルスツリゾートを最新情報を踏まえて案内する。
■3つの山をつなぐ北海道最大級のビッグスケールを体感せよ！
ルスツの最大の魅力は、なんといってもその圧倒的な広さ。ウエストMt.、イーストMt.、Mt.イゾラの3つの山にまたがるコースは全37コース、総滑走距離はなんと42キロにも及ぶ 。ゴンドラとリフトを乗り継ぎ、山から山へと旅するように滑る体験は、ほかのスキー場では味わえないスケール感だ。
特に標高が高く、最奥に位置するMt.イゾラはパウダーフリークの聖地。ドライで軽い極上の雪質に加え、晴れた日には眼下に洞爺湖、正面に羊蹄山を望む「支笏洞爺(しこつとうや)国立公園」の大パノラマが広がる。この絶景の中を滑走する爽快感は、一度味わえば病みつきになること間違いなし！
また、イーストMt.のベース拠点にあるカフェテリア「ローンパイン」が全面リニューアルしたことにも注目したい。広々としたスタイリッシュな店内で、大きな窓からゲレンデを眺めながら休憩することができる。最新の設備と居心地のよい雰囲気が、スキーヤーたちの疲れを癒やしてくれるだろう。
■ホテル＆食の充実度が“滞在型リゾート”の強み
遊び疲れたらすぐに部屋へ戻れる“スキーイン＆スキーアウト”の環境こそ、ルスツリゾートの真骨頂。ゲレンデの目の前に建つ「ルスツリゾートホテル＆コンベンション」は、移動のストレスが一切ない最高のロケーションだ。
館内には温泉、ショッピングモール、室内アトラクションまで備わっており、ホテルから一歩も出ずにすべてが完結する“エンターテインメント・ホテル”となっている。
そして、旅の醍醐味である“食”も抜かりない。北海道の新鮮な魚介や野菜、乳製品をふんだんに使ったブッフェは、和洋中のバリエーションとライブ感ある演出で満足度が高い。ズワイガニやステーキ、海鮮丼など、その豪華なラインナップには驚かされるはず！
■キッズ・ビギナーから上級者まで！全レベルが満足する懐の深さ
ルスツは“誰と行っても楽しい”が叶う場所。キッズパークでは、雪あそびアイテムはもちろん、タイヤに乗って滑り降りるスリル満点のスノーチュービングなど、スキーを履かなくても雪と触れ合う楽しさを存分に味わえる。パーク内には、スノーエスカレーター完備の初心者専用コースも用意されているので、子どものペースで練習ができる。ゲレンデデビューも雪遊びも、ここなら安心して任せられるはずだ。
一方で、腕に覚えのある上級者を唸らせるのが、ルスツ名物のツリーランと非圧雪コース。特にMt.イゾラや、イーストMt.の「スーパーイーストコース」周辺に広がる非圧雪エリアは、自然の地形をそのまま活かしたスリリングなコース設計に。木々の間をすり抜けるツリーランエリアでは、手付かずのディープパウダーを巻き上げながら、アドレナリン全開のライディングを楽しめる。初心者からエキスパートまで、それぞれのレベルで“最高の一本”が見つかるだろう。
■滑る以外も全力！遊べるアクティビティが圧倒的
「スキーやスノーボードはしないけれど、冬の北海道を楽しみたい」。そんな願いもルスツなら120%叶えてくれる。大自然を駆け抜ける犬ぞりや、スノーモービルで引っ張るスノーラフティング、自ら運転に挑戦できるスノーモービルなど、北海道らしい雪遊びのアクティビティがめじろ押し！多彩なメニューで、 雪原をよりダイナミックに体感できる。
もし天候が優れなくても心配無用。ホテル内にはなんと、2階建ての室内メリーゴーランドがあり、幻想的な光の中で写真撮影も楽しめる。さらに、波の出るプールや露天風呂からの雪見が最高な「ルスツ温泉・・ことぶきの湯」など、悪天候時の“救世主”となる施設も充実。ゲレンデに出ても出なくても、朝から晩まで遊び尽くせる。それがルスツリゾートの底力なのだ。
3つの山を巡る壮大なスキー体験、北海道グルメを堪能する至福の時間、そして大人も子どもも時間を忘れて遊べる多彩なアクティビティ…。ルスツリゾートには、単なる“スキー・スノーボード旅行”の枠には収まらない、心躍るエンターテインメントが詰まっている。滑って、遊んで、食べて、温泉で温まる。この贅沢なサイクルこそ、ルスツリゾートという滞在型リゾートならではの楽しみ方。さあ、次はあなたがその“北海道最大級”の感動を全身で体感する番だ。
取材・文＝水島彩恵
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
