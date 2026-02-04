エクレア生地のパニーノはビールと相性抜群！　新幹線乗車前に立ち寄ってみては

全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京駅改札内1階、グランスタ東京のイタリアンバール店『東京パニーノ アロマフレスカ』です。

小さめのサイズ感がちょうどいい

新幹線の改札から数十歩という超好立地。伊産ビールやワインで乗車前のひと時を過ごすのにもってこいだ。おつまみがエクレア生地のパニーノで小さめのサイズ感もちょうどいい。

『東京パニーノ アロマフレスカ』

グランスタ東京『東京パニーノ アロマフレスカ』

［店名］『東京パニーノ アロマフレスカ』

［住所］グランスタ東京・改札内1階

［電話］03-5218-8212

［営業時間］8時〜22時※金は〜22時半、日・祝は〜21時半

［休日］施設に準ずる

撮影／小島昇、取材／菜々山いく子

※月刊情報誌『おとなの週末』2026年1月号発売時点の情報です。

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

