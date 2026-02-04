カナダ出身のインディーロックバンド Metricが、ニューアルバム『Romanticize The Dive』を4月24日にリリース。また、収録曲「Victim Of Luck」を先行配信し、同曲のMVも公開となった。

Metricは、エミリー・ヘインズ（Vo/Key）、ジミー・ショー（プロデュース/Gt/Key）、ジョシュア・ウィンステッド（Ba/Key）、ジュールズ・スコット・キー（Dr）からなる4人組。20年以上にわたり不動のメンバーで活動を続けている。

通算10作目のアルバムとなる今作を制作するにあたって、Metricは彼らの出会いの地であるニューヨークへと帰還し、エレクトリック・レディ・スタジオへ舞い戻りレコーディングを敢行。アルバム『Fantasies』、『Synthetica』をプロデュースしたギャヴィン・ブラウンと再び組み、共同プロデューサーにジミー・ショーとリアム・オニール、ミックスにはジョン・オマホニーが加わった。この再会は、バンド初期の上昇気流に乗っている興奮と、2000年代初頭の音楽シーンの混沌や可能性をサウンドとして捉えつつ、2026年のカルチャー文脈の中で昇華させるものとなっている。

アルバムのオープニング曲でもある「Victim Of Luck」は、バンドの結成当初を振り返り、若さゆえの不安や脆さ、そしてハングリー精神を再訪。過去を見つめ直すことで、原点回帰を成し遂げる。リードシンガーのエミリー・ヘインズは、〈連れ戻してあげる、あの頃へ。あれは何かの始まりだった。スターダムを駆け上る少し前だった。今となっては私の目に映るのは、自分の欠点ばかり。満たされないアーティストだったけれど、恐れ知らず。そして今の私たちは誰なのか。高所恐怖症なのは知っていた。行きすぎるのを恐れてる。私はあなたの目にどう映るのか。今や私は何者なのか。鏡を割って、私は黒いマスカラを滲ませる〉と歌い始める。

また、エミリーは「“Victim Of Luck”という曲、そしてアルバム全体は、完璧ではない人生のロマンスについて歌っています。つまり自意識と虚栄心の仮面を脱ぎ捨てること。私が私自身の殻を破るには長い道のりがありました。でも時間が掛かってもやらないよりましです。その励ましとしたかったのがこの曲です。不幸の犠牲者になることもあれば、幸運の犠牲者になることもあります。始めた頃の私たちは確かにお金もなく、10人の観客を前に演奏し、頼れるものはありませんでした。でも、私たちは諦めず、今や全員が億万長者のスーパースターというわけではありませんが、そもそもそれが目的ではありませんでした。結局のところ、地道に続けることこそが掛け替えのないものであり、築いた絆に偽りはありません。私たちは望んだものを手に入れ、私たちは犠牲者にならなかった。私たちは互いに人生を捧げ、最高の気分です」と語った。

本楽曲のMVは、バンドの日常を捉えた未公開のアーカイブ映像が映し出されている。車での移動、煙草を吸う姿、クラブでの演奏、楽屋でのふざけ合いなど、現在と過去が重ねられる中、Metricがフォトグラファーのマーク・ハンターと再会する様子も垣間見られる。彼はバンドがロサンゼルスで活動し始めた初期に彼らを撮影しており、今回のニューアルバムで再びタッグを組んでいる。

（文＝リアルサウンド編集部）