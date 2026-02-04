IIJmioでMNP向けスマホセール、「iPhone 15」などが割引
インターネットイニシアティブ（IIJ）は、IIJmioにて「iPhone 15 128GB 未使用品」などを、のりかえ価格で提供を開始した。
iPhone 15
期間中、他社からの乗り換え（MNP）で、「ギガプラン」の「音声SIM」または「音声eSIM」を対象端末と同時に申し込むと、対象端末をのりかえ価格で購入できる。
たとえば、「iPhone 15 128GB 良品」が一括価格で6万9800円、24回分割で2909円。「moto g05」が一括価格で2480円、24回分割で104円。「Google Pixel 6a」が一括価格で1万9800円、24回分割で826円で購入できる。
24回：2909円 moto g05 一括：2480円
24回：104円 Google Pixel 6a 一括：1万9800円
24回：826円 moto g66j 5G 一括：1万7800円
24回：743円 arrows We2 Plus M06 [12GB/256GB] 一括：2万4800円
24回：1035円 iPhone SE(第2世代) [64GB] 良品 一括：4980円
24回：209円 OPPO A5x 一括：9980円
24回：418円 OPPO A79 5G 一括：1万4800円
24回：618円 OPPO A3 5G 一括：1万7800円
24回：743円 Redmi 12 5G [4GB/128GB] 一括：1万7800円
24回：743円 iPhone SE(第3世代) [64GB] 良品 一括：1万9800円
24回：826円 iPhone SE(第2世代) [64GB] 美品 一括：1万9800円
24回：826円 moto g64 5G 一括：1万9800円
24回：826円 OPPO A5 5G 一括：2万4800円
24回：1035円 Jelly Star 一括：2万4800円
24回：1035円 iPhone SE(第3世代) [64GB] 美品 一括：2万4800円
24回：1035円 Redmi 12 5G [8GB/256GB] 一括：2万4800円
24回：1035円 iPhone SE(第3世代) [128GB] 良品 一括：2万4800円
24回：1035円 iPhone SE(第3世代) [128GB] 美品 一括：2万9800円
24回：1243円 らくらくスマートフォン Lite MR01 一括：2万9800円
24回：1243円 POCO F6 Pro [12GB/512GB] 一括：2万9800円
24回：1243円 CMF Phone 2 Pro 一括：3万2800円
24回：1368円 Nothing Phone (2a) 一括：3万3800円
24回：1410円 Redmi Note 14 Pro 5G [8GB/256GB] 一括：3万4800円
24回：1452円 Google Pixel 7a 一括：3万9800円
24回：1659円 Nothing Phone (3a) [8GB/128GB] 一括：3万9800円
24回：1659円 AQUOS sense9 [6GB/128GB] 一括：4万4800円
24回：1867円 iPhone 14 [128GB] 良品 一括：4万4800円
24回：1867円 motorola edge 60 pro 一括：4万9800円
24回：2076円 AQUOS sense10 [6GB/128GB] 一括：4万9800円
24回：2076円 Xperia 5 IV [8GB/256GB] 一括：4万9800円
24回：2076円 iPhone SE(第3世代) [64GB] 未使用品 一括：4万9800円
24回：2076円 Xiaomi 15T [12GB/256GB] 一括：5万4800円
24回：2284円 iPhone 14 [256GB] 一括：5万4800円
24回：2284円 AQUOS sense10 [8GB/256GB] 一括：5万9800円
24回：2493円 POCO F7 [12GB/512GB] 一括：5万9800円
24回：2493円 iPhone SE(第3世代) [128GB] 未使用品 一括：5万9800円
24回：2493円 Xiaomi 15T [12GB/512GB] 一括：6万4980円
24回：2709円 Xperia 10 VII 一括：6万9800円
24回：2909円 Zenfone 10 [8GB/128GB] 一括：6万9800円
24回：2909円 Xiaomi 15 [12GB/256GB] 一括：7万9800円
24回：3326円 Xiaomi 15T Pro [12GB/256GB] 一括：8万4800円
24回：3535円 AQUOS R9 一括：8万9800円
24回：3743円 Xiaomi 15T Pro [12GB/512GB] 一括：8万9800円
24回：3743円 iPhone 15 [128GB] 未使用品 一括：8万9800円
24回：3743円 iPhone 16e [128GB] 一括：8万9800円
24回：3743円 motorola razr 50 一括：8万9800円
24回：3743円 OPPO Find X8 一括：9万9800円
24回：4160円 iPhone 16 [128GB] 一括：10万9800円
24回：4577円 Xiaomi 15 [12GB/512GB] 一括：11万4800円
24回：4785円 OPPO Find X9 一括：12万9800円
24回：5409円 iPhone Air [256GB] 一括：15万4800円
24回：6451円 AQUOS R9 pro 純正ストラップケースセット 一括：15万9800円
24回：6660円