マツコ、神奈川県の33市町村全部言える？まさかの展開に有吉驚愕「『Qさま!!』なの？」

1月30日（金）に放送された『マツコ＆有吉 かりそめ天国』では、マツコ・デラックスが意外な才能を発揮し、スタジオを驚かせる場面があった。

【映像】千葉出身のマツコ、神奈川県の33市町村全部言える？次々正解に有吉驚き「『Qさま!!』なの？」

以前、東京23区や各市町村の場所と名前を完璧に言い当てたマツコの姿に感動した視聴者から、今回は「ぜひ神奈川県の市町村に挑戦してほしい」という投稿が届いた。

神奈川県内には、19の市、13の町、1つの村と、合わせて33の自治体がある。マツコは「もうやめてよ、シリーズにするの」と文句を言いながらも、県庁所在地の横浜市を皮切りに次々と名前を挙げていった。

「川崎って細長いのよ」「相模原は合併して大きくなったの」と時折解説も交えながら、主要都市を言い当てると、大和市、座間市、海老名市、綾瀬市と内陸の小さな市も見事正解してみせる。

有吉は「座間なんてよくわかるね。バチカン市国みたいなデカさ」と冗談を飛ばしながら、その博識ぶりに感心しきりだ。

さらにマツコは、鎌倉市、逗子市、葉山市、横須賀市、三浦市と三浦半島の各自治体から、茅ヶ崎市、平塚市、小田原市へと続く海岸沿いまで、間髪入れずに言い当てていく。

そのあまりのスムーズさに、有吉は思わず「なにこれ『Qさま!!』なの？」とツッコミ。マツコは「あたしがやるって言ったわけじゃないから！ シリーズ化すんなよ！ 『Qさま!!』になっちゃうからな！ セーラー服着てくるぞ！」とスタッフを脅し、笑いを誘った。