＜ざっくり、和か洋か＞旅館とホテル、泊まるならどっち？非日常を取るか、ベッドを取るか…
聞いたところで何かがあるわけではないけれど、聞いてみたい。今回もそのような質問が届きました。
『みんなは、旅館とホテル、泊まるならどちらがいい？』
旅館とホテル、同じ宿泊施設でありながらなんとなく大きな違いがありそうなイメージもありますよね。旅館は和室でホテルは洋室……といったところでしょうか。旅行の行き先によっては、どちらかしか選択できないこともあるでしょうが、いろいろ差っ引いて、皆さんはどちらがいいですか？
結果をわかりやすくするため、投稿者さんは「旅館」「ホテル」の2つの選択肢でアンケートを用意してくれました。その結果がこちら。
旅館：50%
ホテル：50%
わかりやすくどちらかに偏るのかと思いきや、まさかの同率という結果に。それぞれを選んだママたちの声も見ていきましょう。
「旅館」派ママたちの声
『大きなお風呂につかりたいとか、靴を脱いでくつろぎたいからとかかな』
『ゆっくり部屋で食事をして温泉につかりたい』
『旅館の方が、非日常的な感じがするから』
旅館を選んだママたちは、旅館の持つメリットを最大限に堪能したいようですね。ホテル宿泊にはない部屋での食事やゆっくり入れる温泉は、旅館最大の魅力かもしれません。またママの声にある和の雰囲気を存分に楽しめる旅館は、現実を忘れる非日常さやノスタルジックさを堪能するには抜群のロケーションです。
『寝相が非常に悪い幼児がいるからベッドはまだムリ』
和室にベッドが設置されている旅館もあるそうで、一概に「旅館＝布団」というわけでもなさそうです。しかし旅館といえば、和室に布団のイメージも強いですね。ママたちが言うように寝相が悪いお子さんの場合、ベッドだと寝ている間に落ちてしまう可能性が。筆者の知り合いのお子さんは、ベッドから落ちたあげく、ベッドの下に入り込みホコリまみれで眠っていたそうです。朝起きてわが子のそのような姿を見たら、思わず悲鳴をあげてしまいそう。
『館内移動も食事処も浴衣でOKなところが楽すぎる。夕飯も宿がすべて用意してくれるから、何をどこで食べるかをいちいち考えなくていいのはうれしい』
旅館でも館内のレストランで食事をするケースもありますが、お部屋で食べる、食事処や大広間で食べる……が、一般的でしょうか。選択肢が少ない分、子どもに不評だった……なんてこともあるかもしれませんが、選ばなくていい・考えなくていいは、大人にとっては贅沢と感じる可能性もありますね。
「ホテル」派ママたちの声
『腰とヒザを痛めているから布団では寝られません。横になることも一苦労、起き上がるのはさらに大変。ベッド一択だから、どうしてもホテルが多くなります』
『すぐベッドで横になりたいからホテルかな』
ホテルの最大の特徴ともいうべき“ベッド”が結果をわけたようです。身体的にベッドでないと厳しい方もいれば、特に理由があるわけではないけれどベッドでないと眠れない、生理的に床で眠ることに抵抗があるなど、さまざまな理由が寄せられていました。たしかに部屋に入るなりベッドにごろりと寝転がれるところはありがたいですよね。
『旅館は部屋でご馳走を食べられるのはいいけど、夜に従業員が布団を敷きに来る、朝は布団を片付けに来ることがイヤ』
『仲居さんにまで気を使ってしまう性格だから、ホテルが気楽でいい。旅館特有の女将の挨拶も苦手』
旅館の場合、仲居さんなどの働く方々との交流は避けて通りにくいのかもしれませんね。ホテルライクな旅館も増えていますから、かかわらなくて済むケースもあるでしょう。それでも基本は、チェックインしたあとに仲居さんがお部屋まで案内してくれて、部屋で説明を聞いて……時間が来たら食事を運んできてくれて片付けて、布団を敷いて朝になったら片付けに来て……。すべてやってもらえることに感動を覚える反面、常に知らない人が同じ空間に入ってくるというのは、苦手な人には苦痛かもしれませんね。人と人ですから相性もあるでしょうし。
目的・行き先に応じて変えたい
『1人旅なら断然ホテルがいい』
『旅の目的によるかな』
『いつも旅館。ホテルに泊まったことがあるのはテーマパークへ行くときや、都会での観光のときしかないな』
どちらかを選択してはいるものの、旅行の目的や行き先に応じて臨機応変に変更したいと考えるといった声も寄せられました。たしかに有名テーマパークなどへ行く場合は、近隣のホテルがメインになりそう。ママの声にあるように、都会への旅行の場合、旅館はあっても希望する条件が満たせるのはホテルになってしまうなんてケースもありそうです。そう考えると用途に応じて旅館かホテルをチョイスすることは理にかなっていそうですね。
結果は半々。みなさんはどちら？
旅館とホテル。それぞれに特徴があり、メリット・デメリットもあるでしょう。個々の好みも踏まえると、旅館とホテル、どちらがいいとは判断しにくそうですね。だからこそ結果が半々になったことにも、なんとなく納得が行くのではないでしょうか。現実的な話をすると、最後にあがった「旅の目的・行き先」でどちらをチョイスするかが決まりそうですね。条件や状況はいろいろありそうですが、みなさんは旅館とホテル、泊まるならどちらがいいですか？ よかったら理由も教えてくださいね。