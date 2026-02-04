株の買い方は簡単？！証券会社に取引口座を開設した後、株を買う為に必要な4つの項目とは？【図解 株式投資の話】

株の買い方

株の買い方は簡単だよ！【図解 株式投資の話】

証券会社に取引口座を開設したあとは、指定された入金先にお金を振り込みます。あとは、インターネットで取引口座画面にログインし、取引画面から買い注文を出せば株を買うことができます。

株を買うにあたって必要な項目は以下の4つです。

「4桁の証券コード（または銘柄名）」

「買いたい株数」

「注文の種類」「成行（なりゆき）か指値（さしね）」

「（指値注文の場合は）買いたい値段」。

まずは、「4桁の証券コード」を入力します。各銘柄には証券コードが割り当てられています。たとえば、任天堂なら「7974」というように割り当てられているわけです。このコードがわからない場合は「企業名 証券コード」で検索すると、すぐにわかります。

次に、「買いたい株数」を入力します。100株単位（一部例外除く）で買えます。

次に、「成行注文か指値注文」を選択します。成行注文とは値段を指定しない（いくらでもよい）という注文です。指値注文とは値段を指定する注文です。

最後に、指値注文の場合は値段を入力します。

あとは発注するだけです。

買い注文を出した後は、実際に株が買えたかどうかを確認しましょう。ネット口座のどこかにある「注文照会」のページで確認できます。

ちなみに、「新ＮＩＳＡ」の口座で株を買う場合は、「口座区分」で「ＮＩＳＡ」を選択して注文します。

出典：『眠れなくなるほど面白い 図解 株式投資の話』