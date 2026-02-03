大切なお金、どこに預けている？「定期預金」の利用者は約4割。選んだ理由は「金利」よりも……？
金利の引き上げが続き、銀行によって定期預金などの金利にも差が出るようになってきました。こうしたなか、みなさんは大切なお金をどこに預けているのでしょうか。
今回、All About マネー編集部では、全国の男女500人を対象にお金の預け先についてアンケート調査を実施しました。この記事では、お金の預け先のほか、定期預金の利用状況に関する結果をまとめて紹介します。
最も多かったのは「普通預金」で全体の9割以上にのぼります。
・普通預金（462人）
・定期預金（192人）
・投資信託（171人）
続いて「国内株式」（122人）、「海外株式」（60人）なども挙がっており、普通預金を軸にしつつ、複数の金融資産を組み合わせている人が一定数いることが分かります。
特に投資信託は、定期預金に迫る勢いを見せており、貯蓄から投資への意識の変化がうかがえる一方で、まずは「すぐに出し入れできる普通預金」を土台に据えている人が圧倒的に多いことが分かります。
「以前は利用していたが、現在は利用していない」が21.4％、「利用したことはない」が38.4％となっています。
過去を含めると6割以上の人が定期預金の利用を経験していますが、現在は「利用している人」と「利用していない人」がほぼ二分される結果となりました。
かつての「貯金といえば定期」という時代を経て、現在は個々の投資スタイルに合わせて、定期預金を選択肢に入れるかどうかが分かれているのかもしれません。
・元本が保証されているから（149票）
・いつも使っている銀行で手続きできるから（91票）
・一定期間、使わないお金だったから（89票）
・仕組みがわかりやすいから（69票）
「元本保証」という安心感が圧倒的ですが、次いで「いつもの銀行」という利便性が入り、さらに「当面使う予定のないお金」の管理手段として選ばれていることも分かりました。
金利上昇にあわせて資産を増やしたいというよりは、「手間をかけず、安全に、寝かせているお金を整理したい」という心理があるのかもしれません。
お金の預け先について、まずは、自分が一番納得でき、ストレスのない守りを固めることが、多くの人にとっての共通した一歩となっているようです。
＜調査概要＞
お金に関するアンケート（定期預金や国債など）
調査方法：インターネットアンケート
調査実施日：2025年12月26日〜27日
調査対象：全国10〜70代の男女500人
(文:All About 編集部)
