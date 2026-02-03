お笑いコンビ「ハリセンボン」の近藤春菜さんが、ライフスタイルメディア「GQ Japan」の2026年2月3日公開の記事に登場した。普段のベリーショートの髪型から前髪ぱっつん＆ロングヘアのスタイルに「激変」した姿を見せており、SNSでは「めちゃくちゃかわいい」といった声が相次いでいる。

「アウディTTロードスター」など愛車遍歴を語る

近藤さんが出演したのは、連載企画「愛車の履歴書」だ。かつて自身も所有していたという「アウディTTロードスター」の前で、愛車の遍歴について語った。

誌面に登場した近藤さんは、普段とは雰囲気を一変させ、赤いカラーリングのロングヘアにぱっつん前髪というスタイルだ。大きな白いリボンをアクセントにした黒いドレスを着て、黒縁の眼鏡をかけている。

この姿は「GQ Japan」のインスタグラムにも投稿されている。

また、Xでも注目を集めており、インスタグラムのコメント欄やXには、「別人かと思った！！」「ヘアメイクもスタイリングもめちゃくちゃかわいい！！」「可愛い〜、、尚かつ、カッコいいです」「普段からこういう雰囲気のヘアとか服装とかしたらいいのに」「こういうスタイルもっと見てみたい」「アーティストの友達が多いのも納得」「これ本人なのマジ？」「めっちゃ美人やんけ」といった声が寄せられている。

近藤さんのアウディTTロードスターは、ハリセンボンのYouTubeチャンネルでも紹介。動画の企画で、相方の箕輪はるかさんと「ラストラン」のドライブもしていた。