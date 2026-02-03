『フォールアウト』マキシマス役がゲームをプレイ！新トレーラーが公開

本日2月3日（火）、Amazon Prime Videoの『フォールアウト』シーズン2最終話を記念し、マキシマス役が「Fallout 76」をプレイする新トレーラーが公開された。



『フォールアウト』シーズン2でルーシーと父ハンクの関係はどうなる!?キャストにインタビュー！ シーズン2の配信がついに本日より始まる『フォールアウト』より … 『フォールアウト』シーズン2でルーシーと父ハンクの関係はどうなる!?キャストにインタビュー！

Fallout Shelter新シーズン「The House Always Wins」開催中

公開された新トレーラーでは、ドラマシリーズ『フォールアウト』でマキシマスを演じるアーロン・モーテンがVault Boy（ヴォルトボーイ）と共に登場。ドラマとは変わって金髪姿のアーロンが、Vault Boyと仲睦まじくゲームをプレイする姿を見ることができる。

モバイルゲーム「Fallout Shelter」では、新シーズン「The House Always Wins」が開催中。New Vegas Strip に新たな実験的 Vault が登場し、新しいチャレンジへの挑戦や、ドラマ『フォールアウト』のキャラクターを報酬として獲得することが可能だ。

ドラマ『フォールアウト』シーズン1〜2は、Prime Videoで独占配信中。（海外ドラマNAVI）

