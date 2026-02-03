風邪予防や肌の乾燥対策だけじゃない！冬の省エネにも役立つ「加湿テク」
乾燥が気になる季節。暖房をつけると、どうしても空気がカラカラになってしまいますよね。実は、加湿は風邪予防や肌の乾燥対策だけでなく、部屋をより暖かく、心地よく過ごすためにも欠かせない存在なんです。今回は、忙しい毎日でも取り入れやすいおすすめの加湿器と、加湿器がなくてもできる簡単な湿度アップの工夫をご紹介します。
教えてくれたのは▷宮本征一先生
摂南大学理工学部建築学科教授。建築環境や設備に詳しく、日本建築学会ほか複数の学会に所属。企業や自治体と快適な室内環境の共同研究を続けている。
■加湿すれば皮膚の熱が外に逃げないから暖かい
加湿をすると肌やのどが潤うのは分かるけど、どうして部屋が暖かく感じられるのでしょうか？
「部屋が乾燥していると、気化熱によって皮膚表面から熱が奪われやすくなります。一方部屋が加湿されて、空気中に適度に水分があると皮膚からの熱移動が少なく抑えられるために、暖かく感じるのです。大体部屋の湿度を40〜60％に保っていれば、皮膚の水分が外に逃げにくいので、暖かく感じると思います。ただし、湿度を上げ過ぎると、結露が起きやすくなるので、ご自身の住環境に合わせた湿度設定が大切です」（宮本先生）
■【加湿のPoint】加湿をすると室温を0.5℃下げても体感温度は同じ
加湿をしていれば、エアコンの設定温度を0.5℃下げても体感温度はほぼ変わらないという報告があります。肌も潤い、感染症予防にも役立つので、冬に加湿は欠かせません。
■【加湿のPoint】部屋の湿度は40〜60％が最適
皮膚の水分が逃げにくく、乾燥を感じない湿度は40〜50％です。部屋の気密性が高い場所では60％くらいまでが最適な湿度。それ以上は結露のリスクが上がるので気をつけて。
■部屋に置くだけでOK！ 簡単加湿テク
加湿器を使うのがいちばんラクですが、部屋の湿度を高める方法はほかにもあります。部屋にいるときにはぜひトライして、湿度を冬の味方に！
■キッチンにお湯を張る
いつも過ごす部屋がキッチンに近ければ、シンクに洗面器などを置いて、お湯をためておきましょう。お湯が蒸発することで部屋を加湿してくれます。洗い物が終わったら、お湯だめを習慣に。
■部屋干しする
乾燥した部屋で洗濯物を干すと、早く乾きます。そのときに洗濯物から水分が蒸発していくので、部屋は潤いに満たされて、一石二鳥。
■観葉植物を置く
部屋に置く観葉植物は、葉や茎、根から水分を気化しています。そのため、観葉植物を置いておくだけでも、多少の加湿効果が。インテリアの一つとして、冬の加湿対策に大きめの観葉植物を。
■冬こそ準備したい加湿器の選び方
冬の省エネ対策には加湿が必須。加湿器には４つのタイプがあり、それぞれ特徴が異なるので、生活スタイルや好みに合わせて選びましょう。
主な加湿器はこの4種類
■スチーム式
【こんな人におすすめ！】部屋を暖めたい
ヒーターで水を加熱し、それを蒸発させて加湿する方法。水を熱殺菌するため衛生的で、しっかり加湿をするのも魅力。また室内の温度を上げる効果も。
インテリアになじむスタイリッシュなデザイン
沸騰させた蒸気を約65℃まで冷まして、いつでもキレイな蒸気で部屋を潤してくれる。ささやき声ほどの静音設計は寝室にも最適。スチーム式加湿器 EE-FA50 ￥33,000／象印
リビングを丸ごとしっかり加湿
最長24時間連続加湿ができる３Lの大容量なのに、タンクを取り外せるから給水もお手入れも簡単。どんな部屋にもなじむすっきりしたデザイン。スチーム式加湿器 H220 ￥24,200／±０
■気化式
【こんな人におすすめ！】とにかく省エネしたい
水を含ませたフィルターに風を当てて、気化した水蒸気を放出して加湿。ヒーターレスなので、電気代が安く、蒸気が熱くならないこともメリットの一つ。
のど・肌、おまかせモードを選んで自動運転
ナノイーを搭載し、肌の水分量をアップしながら、加湿フィルターを常に清潔に保つ。ヒーターレス気化式加湿機（中小容量タイプ）FE-KX05C ￥33,000（編集部調べ）／パナソニック
電気代を抑えながら快適な湿度環境を！
工具を使わずに本体を分解でき、ファンまで取り外して水洗いができるのでいつでも清潔な状態に。気化式加湿器enemist AHM-MVU55A ￥19,000前後（編集部調べ）／アイリスオーヤマ
■超音波式
【こんな人におすすめ！】静音性が高い
超音波の振動によって水をミスト状にして、ファンで空気中に放出することで加湿。ヒーターレスなので、比較的電気代が安く抑えられ、静音性にすぐれている。
ふたをあけるだけ。こまめな給水もラク
オート運転で常に湿度を快適な状態にキープ。アロマオイルをたらして、好みの香りを楽しみながら、部屋を潤いで満たす。カンタン給水 超音波式加湿器 mistone400 ￥9,878／ドウシシャ
ふたをしたままの給水も可能！アロマオイルも使える
ふたをあけて上から簡単に給水。360°回転する２つの吹出口でミストの方向を自由に調節でき、加湿したい場所を効率よく潤いで満たしてくれる。超音波式加湿器MZ-AA30 ￥4,480／山善
■ハイブリッド式
【こんな人におすすめ！】パワフルな加湿が特徴
気化式とスチーム式を組み合わせたものや、超音波式とスチーム式を組み合わせたものなど、２つのタイプをいいとこ取り。パワフルな加湿力で人気上昇中。
除菌と省エネを両立。寝室におすすめの静音性
省エネで静音性の高い超音波加湿器にヒーターによる加熱を加えて99.9％の除菌を可能にした清潔なミストが部屋を潤いで満たす。加熱超音波式加湿器SD-5HC151 ￥14,960／シロカ
省スペースなのにたっぷり大容量で連続加湿
超音波式のきめ細かなミストとスチーム式の清潔さを両立。大容量タンクは最大47時間の連続運転を可能に。4.7L ハイブリッド加湿器 COMFORT MIST ￥13,200／BRUNO
＊ ＊ ＊
加湿器以外にもできることはありますね。湿度40〜60％を目標に、湿度を保つことができれば、健康にもお肌にもお財布にも◎！
