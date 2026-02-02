ワコムは急反発、ブランド製品想定上回り２６年３月期利益予想及び配当予想を上方修正

ワコム<6727.T>は急反発している。１月３０日の取引終了後に、２６年３月期の連結業績予想について、営業利益を１１５億円から１３０億円（前期比２７．３％増）へ、純利益を８５億円から９４億円（同７９．９％増）へ上方修正したことが好感されている。



売上高は従来予想の１１００億円（同４．９％減）を据え置いたものの、ペンタブレットなどを製造販売するブランド製品事業が想定を上回る見通しであることに加えて、販売管理費の抑制などが利益を押し上げる。あわせて、期末配当で普通配当を１円増額するとともに、アニメーション界のアカデミー賞ともいわれるアニー賞でアブ・アイワークス賞を受賞したことを記念して記念配当３円を実施するとして、期末配当予想を１１円から１５円へ引き上げ年間配当予想を２６円（前期２２円）に増額修正した。



なお、第３四半期累計（４～１２月）決算は、ブランド製品事業の事業構造改革などが奏功し、売上高８１６億３８００万円（前年同期比６．７％減）、営業利益９８億８４００万円（同３０．０％増）、純利益７４億４４００万円（同３８．３％増）だった。



同時に、コンサルティング事業などを展開するリクロスエクスパンション（東京都新宿区）の全株式を３月３１日付で取得し子会社化すると発表した。取得価額は１６億９６００万円。子会社化により、地域コミュニティー貢献による共創を基盤とする、電力及び環境分野でのＩＴシステム及びコンサルティング事業を開始するとしている。



出所：MINKABU PRESS