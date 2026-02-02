米フロリダ州マイアミビーチの歩道に横たわるイグアナ/William Cooley/Erica Hernandez/CNN

（CNN）米南東部が記録的な寒波に襲われる中、普段は温暖な南部のフロリダ州で「イグアナが降る」現象が観測されている。

フロリダ州魚類野生生物保護委員会（FWC）によると、記録的な寒さの影響で、イグアナなどの爬虫（はちゅう）類や両生類は「一時的に筋力を失って『凍った』ように見え、木から落ちることがある」という。

同委員会は1月30日、州南部と南西部の住民に対し、「凍った」グリーンイグアナを発見した場合、許可がなくても回収して同委員会のオフィスに持ち込むことを認めると発表した。

同地にとってグリーンイグアナは侵略的外来種。回収した個体は「人道的な殺処分」とするか、生きた動物の販売業者に引き渡すとしている。

「侵略的外来種は在来種の魚類や野生生物に悪影響を及ぼし、修復に多大な代償を伴う損害を引き起こし、人の健康と安全を脅かす可能性がある」

魚類野生生物保護委員会はそう述べ、「凍った」イグアナを家の中に入れて温めてはいけないと警告。イグアナは温めればすぐに息を吹き返して身を守る行動に出る可能性があると指摘した。

その上で、回収したイグアナは通気性があってしっかり閉じられる布製の袋やバッグに入れ、できるだけ早く同局の事務所に持ち込むよう呼びかけた。イグアナを収集する際はけがをしないように手袋をはめ、ズボンと長袖シャツを着るよう促している。