俳優の河合優実さんが、リニューアルした「サントリー生ビール」の新テレビCM「はじまりの青」篇に出演。2月6日（金）より全国で順次放送を開始します。

空と海の青が映える、心地よい30秒

CMの舞台は、青空の広がる海沿いの道。河合さんが坂本九さんの名曲「上を向いて歩こう」を口ずさみながら、一人で散歩を楽しむストーリーです。

「涙がこぼれないように〜♪」と歌いながら堤防に腰掛けると、ふいに聞こえてきた鳥たちのさえずり。ゆっくりと空を見上げる河合さんの表情には、ささやかな幸せが宿ります。その後、口笛で「一人ぽっちの夜〜♪」のメロディーを吹く姿が映し出され、河合さんの晴れやかな笑顔と、自然の音が心地よく響く爽やかな映像が印象的です。

サントリー生ビール『はじまりの青』篇（YouTube）



「沁みわたるのどごし」へとリニューアル

今回のCM放送に先立ち、「サントリー生ビール」は2025年12月下旬に中味とパッケージをリニューアル。

中味は、原料配合や仕込条件を見直すことで、香ばしさと心地よい麦のうまみをさらに引き出し、“グッとくる飲みごたえ”が進化。心と身体に爽快感が沁みわたるような味わいを目指したとのこと。

パッケージは、「生」のロゴはそのままに、新たなベースカラーとして爽やかな青色を採用。「沁みわたるのどごし」という文言で、リニューアルした「サントリー生ビール」の特徴を表現しています。日常に寄り添う定番ビールとして、“飲みごたえと飲みやすさ”の両立を追求した一本です。

河合優実が語る、リニューアルの味わい

撮影後のインタビューで河合さんは、リニューアルした味わいについて、「リニューアル前の『サントリー生ビール』も飲ませていただきましたが、どちらもすごく爽やかだなという印象で、爽快で沁みわたるような味わいを感じました。リニューアルした『サントリー生ビール』はその点は残しつつも、結構飲みごたが増したというか、『あ、ビールを飲んでいるな』という実感が増しているような気がしました」とコメント。

CMで印象的な「上を向いて歩こう」を口ずさむシーンについては、「ちょっとドキドキしました。緊張しましたが、独り言みたいな歌だなと思って、撮影中は楽しく歌っていましたね。名曲というプレッシャーはありましたが、ロケ地の風とか日差しに合うような気持ちのいい曲だったので、歌わせていただいてうれしかったです」と振り返っています。