「in vogue」の意味は？「vogue」は聞いたことがあるはず…♡【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「in vogue」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
直訳しても意味が通じません。
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「流行している」でした！
「in vogue」は、特定の期間において非常に人気があり、流行している状態を指します。
雑誌にもヴォーグ（Vogue）がありますが、フランス語からきた「vogue」には流行や人気という意味があり、ファッションだけでなく、音楽、アート、ライフスタイルなどいろいろな分野で使える言葉ですよ。
「Floral patterns are in vogue this spring.」
（今年の春は花柄パターンが流行だ）
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
