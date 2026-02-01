「in vogue」の意味は？「vogue」は聞いたことがあるはず…♡【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

直訳しても意味が通じません。

果たして、正解は？

正解は「流行している」でした！

「in vogue」は、特定の期間において非常に人気があり、流行している状態を指します。

雑誌にもヴォーグ（Vogue）がありますが、フランス語からきた「vogue」には流行や人気という意味があり、ファッションだけでなく、音楽、アート、ライフスタイルなどいろいろな分野で使える言葉ですよ。

「Floral patterns are in vogue this spring.」

（今年の春は花柄パターンが流行だ）

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。