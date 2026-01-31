ブライトンvsエバートン スタメン発表
[1.31 プレミアリーグ第24節](AMEXスタジアム)
※24:00開始
<出場メンバー>
[ブライトン]
先発
GK 1 バルト・フェルブルッヘン
DF 5 ルイス・ダンク
DF 6 ヤン・ポール・ファン・ヘッケ
DF 24 フェルディ・カディオール
DF 29 マキシム・デ・クーパー
MF 17 カルロス・バレバ
MF 26 ヤシン・アヤリ
MF 30 パスカル・グロス
FW 10 ジョルジニオ・ルター
FW 18 ダニー・ウェルベック
FW 22 三笘薫
控え
GK 23 ジェイソン・スティール
DF 3 イゴール
DF 21 オリビエ・ボスカリ
DF 34 ヨエル・フェルトマン
MF 8 ブラヤン・グルダ
MF 20 ジェームズ・ミルナー
MF 53 ハリー・ハウエル
FW 11 ヤンクバ・ミンテ
FW 19 チャランポス・コストウラス
監督
ファビアン・ヒュルツェラー
[エバートン]
先発
GK 1 ジョーダン・ピックフォード
DF 5 マイケル・キーン
DF 6 ジェームズ・ターコウスキー
DF 15 ジェイク・オブライエン
DF 32 ジャラッド・ブランスウェイト
MF 10 イリマン・エンディアイェ
MF 22 キアナン・デューズバリー・ホール
MF 27 イドリッサ・ゲイェ
MF 37 ジェームズ・ガーナー
MF 45 ハリソン・アームストロング
FW 11 ティエルノ・バリー
控え
GK 12 マーク・トラバーズ
DF 2 ネイソン・パターソン
DF 23 シェイマス・コールマン
MF 20 タイラー・ディブリング
MF 24 カルロス・アルカラス
MF 34 メルリン・レール
MF 42 ティム・イロエグブナム
FW 7 ドワイト・マクニール
FW 9 ベト
監督
デイビッド・モイーズ
※24:00開始
<出場メンバー>
[ブライトン]
先発
GK 1 バルト・フェルブルッヘン
DF 5 ルイス・ダンク
DF 6 ヤン・ポール・ファン・ヘッケ
DF 24 フェルディ・カディオール
DF 29 マキシム・デ・クーパー
MF 17 カルロス・バレバ
MF 26 ヤシン・アヤリ
MF 30 パスカル・グロス
FW 10 ジョルジニオ・ルター
FW 18 ダニー・ウェルベック
控え
GK 23 ジェイソン・スティール
DF 3 イゴール
DF 21 オリビエ・ボスカリ
DF 34 ヨエル・フェルトマン
MF 8 ブラヤン・グルダ
MF 20 ジェームズ・ミルナー
MF 53 ハリー・ハウエル
FW 11 ヤンクバ・ミンテ
FW 19 チャランポス・コストウラス
監督
ファビアン・ヒュルツェラー
[エバートン]
先発
GK 1 ジョーダン・ピックフォード
DF 5 マイケル・キーン
DF 6 ジェームズ・ターコウスキー
DF 15 ジェイク・オブライエン
DF 32 ジャラッド・ブランスウェイト
MF 10 イリマン・エンディアイェ
MF 22 キアナン・デューズバリー・ホール
MF 27 イドリッサ・ゲイェ
MF 37 ジェームズ・ガーナー
MF 45 ハリソン・アームストロング
FW 11 ティエルノ・バリー
控え
GK 12 マーク・トラバーズ
DF 2 ネイソン・パターソン
DF 23 シェイマス・コールマン
MF 20 タイラー・ディブリング
MF 24 カルロス・アルカラス
MF 34 メルリン・レール
MF 42 ティム・イロエグブナム
FW 7 ドワイト・マクニール
FW 9 ベト
監督
デイビッド・モイーズ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります