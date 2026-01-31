[1.31 プレミアリーグ第24節](AMEXスタジアム)

※24:00開始

<出場メンバー>

[ブライトン]

先発

GK 1 バルト・フェルブルッヘン

DF 5 ルイス・ダンク

DF 6 ヤン・ポール・ファン・ヘッケ

DF 24 フェルディ・カディオール

DF 29 マキシム・デ・クーパー

MF 17 カルロス・バレバ

MF 26 ヤシン・アヤリ

MF 30 パスカル・グロス

FW 10 ジョルジニオ・ルター

FW 18 ダニー・ウェルベック

FW 22 三笘薫

控え

GK 23 ジェイソン・スティール

DF 3 イゴール

DF 21 オリビエ・ボスカリ

DF 34 ヨエル・フェルトマン

MF 8 ブラヤン・グルダ

MF 20 ジェームズ・ミルナー

MF 53 ハリー・ハウエル

FW 11 ヤンクバ・ミンテ

FW 19 チャランポス・コストウラス

監督

ファビアン・ヒュルツェラー

[エバートン]

先発

GK 1 ジョーダン・ピックフォード

DF 5 マイケル・キーン

DF 6 ジェームズ・ターコウスキー

DF 15 ジェイク・オブライエン

DF 32 ジャラッド・ブランスウェイト

MF 10 イリマン・エンディアイェ

MF 22 キアナン・デューズバリー・ホール

MF 27 イドリッサ・ゲイェ

MF 37 ジェームズ・ガーナー

MF 45 ハリソン・アームストロング

FW 11 ティエルノ・バリー

控え

GK 12 マーク・トラバーズ

DF 2 ネイソン・パターソン

DF 23 シェイマス・コールマン

MF 20 タイラー・ディブリング

MF 24 カルロス・アルカラス

MF 34 メルリン・レール

MF 42 ティム・イロエグブナム

FW 7 ドワイト・マクニール

FW 9 ベト

監督

デイビッド・モイーズ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります