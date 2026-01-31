この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

脱・税理士の菅原氏が年金記録の危うさを語る！『国民が知らないまま国に騙されている？ねんきん定期便に載らない隠された真実について解説します。』

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「脱・税理士」として活動する菅原氏が、自身のYouTubeチャンネルで『国民が知らないまま国に騙されている？ねんきん定期便に載らない隠された真実について解説します。』と題した動画を公開した。年に一度届くねんきん定期便について、菅原氏は「信用したらあかん」という強い言葉で切り出し、表に出ない前提や構造を知らないまま受け取る危うさを指摘している。



まず語られるのが、年齢によって表示の考え方が大きく異なる点である。一定年齢を境に、将来の年金見込額の算定に「これから支払うと仮定した分」が含まれるかどうかが変わるため、数字の印象が急に変化する。見た目の金額だけを比較すると違和感が生じるが、その背景には期待を過度に持たせないという制度側の事情があると菅原氏は説明する。



次に触れられるのが、年金記録そのものの信頼性だ。過去に社会問題となった管理不備は解消されたかのように見えるが、転職や氏名変更といった生活上の変化をきっかけに、記録が正しく紐づかない例は今も否定できないという。送付される書類は確認を促すためのものであり、正しさを保証するものではないという認識が重要になる。



さらに、会社員が加入する制度において、事業者が負担している分が定期便に反映されていない点にも言及する。実際の負担構造と表示内容の間に生じるズレは、制度全体を理解しない限り見えにくい。加えて、記載額は額面であり、受給時には各種控除が生じるため、表示と実感の差が広がりやすい。



動画ではこのほか、条件を満たしていても自ら申請しなければ反映されない仕組みや、定期便に載らない前提条件についても触れられている。細部は動画内で具体的に語られるが、共通するのは「書かれていないものをどう捉えるか」という視点である。年金制度を当たり前のものとして受け取ってきた層にとって、表示の裏側を理解する材料となる内容となっている。