この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTuberの花屋ユウ氏が、自身のYouTubeチャンネルで「【本人登場】Zedd REMIXの期間限定アトラクションが神すぎる（USJ）」と題した動画を公開。ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ）にて2026年1月30日から期間限定でオープンした新アトラクション「スペース・ファンタジー・ザ・ライド ～CLUB ZEDD REMIX～」を体験し、その様子をレポートした。



このアトラクションは、毎年恒例のイベント「ユニバーサル・クールジャパン 2026」の一環として、人気ライドアトラクション「スペース・ファンタジー・ザ・ライド」が、世界的DJであるZedd氏の楽曲とコラボレーションしたもの。動画内で花屋氏は、XRゴーグルを装着しない通常版のスペファンに乗れることに対し、「嬉しくてたまらない人間で、話しながらもう泣きそう」と、復活への喜びを語った。



アトラクションの待機列では、Zedd氏本人がプレショー映像に登場。ゲストを「VIP」として迎え、特別なリミックスを用意したというストーリーが展開される。実際にアトラクションを体験した花屋氏は、ユニバで過去に聞いたことのあるBGMがZedd氏によってリミックスされている点に触れ、「ハリドリに乗ってる感覚になった」とその疾走感を表現。さらに、アトラクションの最後には、スペファンのキャラクター「サンフェアリー」が登場する演出があり、「『スペファン大好き！』って思わせてくれるポイント」だと高く評価した。



また、動画のハイライトとして、アトラクションを乗り終えた直後に出口でZedd氏本人に遭遇するサプライズがあった。花屋氏はZedd氏に直接アトラクションの感想を伝え、記念撮影にも応じてもらったと興奮気味に報告した。



「スペース・ファンタジー・ザ・ライド ～CLUB ZEDD REMIX～」の開催期間は2026年8月17日まで。Zedd氏の音楽とスペファンの世界観が融合した、この期間だけの特別なアトラクションとなっている。