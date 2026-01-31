【ウルトラマンギンガ】ギンガをイメージした香水が登場！
香水の輸入販売を手がけるフェアリーテイルより、ウルトラマンギンガをイメージした香水が発売される。フェアリーテイルオンラインストア「DREAMING PRINCESS」および、Amazon、楽天市場で当社が運営する「フレグランスファンタジー」では2026年1月30日（金）より予約販売を開始した。
＞＞＞ウルトラマンギンガの香水をチェック！（写真3点）
『ウルトラマンギンガ』は、円谷プロダクション製作の特撮テレビ番組で、ニュージェネレーションウルトラマンのTVシリーズ第1作目にあたる。『新ウルトラマン列伝』内で、2013年7月10日から8月14日に前期、同年11月20日から12月18日に後期が放送された。
そんなウルトラマンギンガをイメージした香水を紹介。
ペアとバンブーのフレッシュさと透明感を両立させたトップノートは、天使の歌声が聞こえそうな満天の星空の下、クリスタルを光り輝かせて凛と立つギンガの様。
奥深くスイートなロータスによるミドルノートは、後世に続く永遠の命を信じられなかった「影」が分離し、今のギンガがあることをイメージできる。
オークモスがアーシーさを奏でるラストノートは、ギンガがヒカルに見せた、もっと冒険できる広大な地球という星と、「いいようにも悪いようにも変えられる未来」を感じ取れる。
（C）円谷プロ
