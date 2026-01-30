【綾地寧々】 2月→4月 発売予定 価格 通常版：43,780円 あみあみ限定版：44,880円

アリスグリントは、フィギュア「綾地寧々」の発売再延期を発表した。

今回同社公式サイトにて再延期についての告知を行なっており、当初の予定では2025年12月に発売予定、一度目の延期で2026年2月に発売予定だった本製品だが、今回の発表により2026年4月に延期となることが伝えられた。なお延期の理由については「製造上の都合」としている。

今回の延期について同社は、「楽しみにお待ち頂いているお客様には多大なるご迷惑をおかけいたしますこと、心よりお詫び申し上げます。何卒ご容赦賜りますよう、宜しくお願い申し上げます」とコメントしている。

(C)2015 YUZUSOFT / JUNOS inc.