【40・50代】ボブマンネリ中（泣）→ カットで即・若見え！「大人のこなれボブ」

ボブは定番だからこそ、少しの工夫で印象が大きく変わるスタイル。レイヤーやくびれ、毛先の扱い方次第で、無理なく今っぽさを取り入れられます。今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、大人世代が取り入れやすい、やりすぎないこなれ感を演出できるボブを集めました。

ラフさを仕込んだプチウルフボブ

トップはラフに動かしながらも、全体はコンパクトにまとめたプチウルフボブ。くびれを作りつつ、ベースはぷつっとタイトにおさめ、毛先だけをほんのり外ハネにしています。動きはあるのに広がらず、計算された抜け感が印象的。カットだけで表情が出るため、アレンジに悩みやすい人にも取り入れやすそうなデザインです。

レイヤーボブでエアリーに魅せる

オリーブベージュの柔らかな色味が映えるレイヤーボブ。毛束を重ねるようにレイヤーを入れ、ふんわりと丸みのあるシルエットを作っています。ベースは内へワンカールでまとまりを出し、表面の毛束感で軽さをプラス。シルエットを整えやすく、自然体でこなれて見えるバランスが特徴です。

フェミニンに寄せた前下がりの外ハネボブ

短めレングスの前下がりボブに、くびれと外ハネを組み合わせたデザイン。くびれる手前でふんわりとボリュームを持たせることで、シャープになりすぎず柔らかな印象に。ベージュカラーで全体に優しい印象をプラスしつつ、ぷつっとしたライン感を残すことで、甘さを程よく引き締めています。

立体感が際立つショートボブ

グレージュカラーが映えるショートボブは、根元をふんわり立ち上げたエアリーな毛束感がポイント。トップは被せるように丸みを作り、ベースはグッとくびれさせることで、メリハリのあるシルエットに仕上げています。軽やかさがありながらも落ち着いた印象で、大人世代にちょうどいいバランスのこなれボブです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@kitadani_koujiro様、@kaihatsu_tomoya様、@shoki______hair様、@urano_kazuyuki様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里