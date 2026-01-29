最上級モデルならではの仕様とは？

軽自動車に求められる役割は、時代とともに少しずつ変化してきました。かつては「必要最低限の移動手段」という位置づけでしたが、近年では安全性や快適性、さらにはデザイン性まで重視されるようになっています。

そうした流れの中で、長い歴史を持つマツダ「キャロル」が、2025年7月24日に一部仕様変更を受け、新たな魅力をまとって登場しました。

初代キャロルが世に出たのは1962年のことです。マツダの前身である東洋工業が開発したモデルで、軽自動車としては画期的な4ドアセダンでした。

その後1970年に一度生産を終えたものの、1989年にはマツダの主力軽自動車として復活を果たします。

以降はスズキ「アルト」をベースとしたモデルとして進化を重ね、現在販売されているモデルも同様にアルトのOEM車です。

なお、現行モデルは全国軽自動車協会連合会の車両分類において“セダンタイプ”に位置づけられている軽自動車です。

2025年7月の改良では、キャロルらしい親しみやすい印象を残しつつ、外観と機能の両面に手が加えられました。

フロントおよびリアバンパーのデザインが見直され、ルーフエンドスポイラーも新たに採用されています。

これらの変更は見た目の刷新にとどまらず、空力性能の向上にも寄与しており、結果として燃費性能の改善にもつながりました。

ハイブリッド仕様のHYBRID G（2WD）では、WLTCモードで28.2km／Lという優れた数値を達成しています。

安全装備の進化も見逃せません。最新の「デュアルセンサーブレーキサポートII」では、単眼カメラとミリ波レーダーを組み合わせることで、検知対象が自動二輪車や自転車にまで拡大されました。

さらに、交差点での検知にも対応するなど、日常走行における安心感が一段と高められています。

低速時ブレーキサポートは前進時にも作動するようになり、発進お知らせ機能も信号の変化に反応するなど、細やかな改良が施されています。

グレード構成は、マイルドハイブリッド車の「HYBRID G」と「HYBRID C」、ガソリン車の「G」と「C」の4種類で、いずれも2WDと4WDが選択可能です。その中で最上位に位置づけられるのが「HYBRID G 4WD」となります。

ボディサイズは全長3395mm×全幅1475mm×全高1525mmで、ホイールベースは2460mmと、他のグレードと共通です。

HYBRID Gでは、LEDヘッドランプや14インチアルミホイールが標準装備され、上質感のある外観を演出します。

ボディカラーは全5色が用意され、新色となるフォギーブルーパールメタリックの2トーン仕様も選択可能です。

室内はブラックとネイビーを基調とした落ち着いた雰囲気で、本革巻ステアリングがクラスを超えた質感を感じさせます。

装備面では、USBチャージャーやフルオートエアコン、前席シートヒーターを標準で備え、日常使いでの快適性にも抜かりはありません。キーレスプッシュスタートシステムにより、乗り降りや操作もスムーズです。

パワートレインは660cc直列3気筒エンジンにモーター機能付き発電機と専用バッテリーを組み合わせたマイルドハイブリッドで、4WD仕様でもWLTCモード26.2km／Lの燃費性能を実現しています。

最上位グレードであるHYBRID G 4WDの価格（消費税込み）は161万4800円です。軽自動車の価格上昇が続く中で、この装備内容と性能を考えれば、キャロルは今なお高いコストパフォーマンスを誇る一台だと言えるでしょう。