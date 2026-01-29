この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「海外でも30GB無料は唯一無二」ahamoへの乗り換えでスマホ代はここまで安くなる

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

本記事は広告主から依頼を受けて制作したPR記事です。



YouTubeチャンネル「家計の味方」が「【実演解説】ahamoのメリットデメリット・乗り換え手順を完全解説【PR】」と題した動画を公開。ドコモのオンライン専用プラン「ahamo」について、その利点と欠点を比較し、実際の乗り換え手順を実演形式で詳しく解説した。



ahamoの最大のメリットとして、シンプルで分かりやすい料金プランが挙げられる。月額2,970円でデータ容量30GB、5分以内の国内通話が何度でも無料という内容だ。特に注目すべきは海外での利用で、追加料金なしで91の国・地域で30GBまでデータ通信が可能であると説明した。これは日本の主要キャリアのプランの中でも唯一無二のサービスだという。



さらに、「爆アゲセレクション」というサービスを利用すれば、NetflixやYouTube Premiumといった対象のサブスクリプションサービスの利用料金に応じてdポイントが高還元される点もメリットとして紹介。また、月額1,980円で80GBを追加できる「大盛りオプション」や、dカードでの支払いでポイント還元率が上がる「ポイ活オプション」もあり、データ使用量が多いユーザーやポイ活を重視するユーザーにも対応していると述べた。



一方でデメリットも存在する。ahamoには30GB以下の低容量プランがなく、データをあまり使わないユーザーにとっては割高になる可能性があると指摘。また、ファミリー割引やドコモ光セット割といった各種割引は適用対象外となるため、現在これらの割引を受けているユーザーはかえって損をする可能性もあるという。海外でのデータ通信も、利用開始から15日を超えると速度制限がかかるため、長期滞在には向かないと注意を促した。



動画の後半では、実際にスマートフォンを操作しながらahamoへの乗り換え手順を実演。必要な準備から申し込み、開通手続きまでを段階的に解説している。ahamoのメリット・デメリットを理解した上で、自身の利用状況に合致すると感じた人は、この動画を参考に乗り換えを検討してみてはいかがだろうか。