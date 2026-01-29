心筋梗塞、脳梗塞待ったなし「サウナで水を飲まない」ことが引き起こす”最悪の事態”

サウナは身体にどのように影響するか、諸説ある。自分が心地よいのが一番だが、どのようにしてサウナを利用すれば有効か、今一度見つめ直しつつ、サウナを安全に楽しむ“意識づくり”ができれば理想的だ。人それぞれ体質が違い、その時々で体調も違う――だからこそ基礎知識を学びたい。

喉の渇きを感じていない場合でも、適宜、水分を摂取することを怠るのは絶対にいけない。なぜなら、体内に水分が不足すると「重篤な疾患」を発症してしまう場合もあるからだ。

※本記事はMETOS監修『METOSが教える! 悩み別サウナの入り方 最高に仕上がるサウナの法則』から抜粋・編集したものです。

1回のサウナでこれだけ水分は失われる

サウナ入浴時には大量の汗をかいます。どのくらいの汗をかくかというと、サウナ室内で過ごす時間の長さや、もともと汗をかきやすい体質であるかどうかなどによっても差がありますが、一般的に、1回のサウナ入浴で0.5〜1リットル程度といわれています。

つまり、サウナに入浴するにあたっては、これと同等か、もしくはそれ以上の水分を摂取しておかないと、体内の水分量がいつもより少ない状態になるということになります。つまり、脱水症状です。

脱水症状を起こすとどうなるかというと、まず、程度が軽い場合、疲労感やめまい、頭痛、喉の渇きといった症状が出ます。そこから進んで重度の脱水症状に至ると、心拍数が上昇することで心臓に負担がかかったり、血圧が低下したりする場合があります。

そしてその結果として、心筋梗塞や脳梗塞を発症すると、最悪の場合、命を落としてしまうこともあり得ます。

ルイボスティーや麦茶もおすすめ

しかし、こうした危険と隣り合わせであることを知識として知っていたとしても、体調不良を実感できず、「自分は大丈夫」と水分を摂取することなく、サウナに入り続ける人もいます。

そういう人たちの多くは、「そもそも水を飲む習慣がない」「コーヒーやお酒以外の飲み物は呑まない」という傾向にあります。そして実際に、日常生活を送るぶんには、それで支障がないと感じている人がほとんどです。

しかし、ご存じの通り、コーヒーやお酒は利尿作用が強いため、水またはスポーツドリンクなどを一切摂取せず、コーヒーやお酒ばかり飲んでいること自体、身体によいとはいえません。

特に、サウナ入浴などで大量に汗をかくシーンにおいては危険が伴うため、どうしても水を飲むことが苦手であるため、水の代わりに口を含むことなどを検討してみてはどうでしょうか？ もしくは、発汗によって身体から失われがちなミネラルをたっぷり含んでいる、ルイボスティーや麦茶などの飲料を摂取することもおすすめです。

