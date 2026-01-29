脳科学者・茂木健一郎氏がギャン太郎問題に警鐘。「事実を伝えない文化」に蝕まれた日本のコンテンツ制作の構造的欠陥とは
脳科学者の茂木健一郎氏が、自身のYouTubeチャンネルで「大阪府のギャンブル依存症啓発動画「ギャン太郎」、関係者は一生懸命つくったんだろうけど、問題は、根深く広い。この動画だけじゃない、日本は、そういうところだよ。」と題した動画を公開。炎上した啓発動画をきっかけに、本質よりも過剰な演出や角度付けを重視する日本の文化的な問題点を痛烈に批判した。
動画の冒頭で茂木氏は、大阪府が制作したギャンブル依存症啓発動画「ギャン太郎」が、依存症者を「怠け者」や「鬼」に例えるといった偏見に満ちた表現で炎上し、公開中止になった件に触れた。しかし茂木氏は、この問題は動画制作者だけの責任ではなく、「日本ってそもそもそういう国じゃないんですか」と問いかけ、より根深い社会構造の問題だと指摘する。
茂木氏が最も問題視するのは、「事実を淡々と伝えるという文化が日本にはほとんどない」という点である。氏は、日本のYouTubeやNHKの番組を具体例に挙げ、事実を伝える上で不要なタレントの起用や「変な角度」をつけた演出が多すぎると断じた。英語圏のコンテンツが1秒目から本質を語り始めるのと対照的に、日本のコンテンツは「余計な味付け」をしなければならないという固定観念に縛られていると分析。「ギャン太郎」が桃太郎をモチーフにした点についても、「本質と何の関係もない」「クソどうでもいい」と厳しく切り捨てた。
茂木氏は、制作者に悪気はなく、むしろ日本の「余計な演出文化」に無自覚に染まっていることが問題の根源だと語る。その上で、「このままでは日本は滅びる」と強い危機感を示し、事実と本質だけをストレートに伝える文化への転換が急務であると訴え、動画を締めくくった。
