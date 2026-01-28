俳優の小野原幸一（32）が俳優業を引退することを28日、自身のインスタグラムで発表した。

小野原は「今日で32歳の誕生日を迎えました」と報告するとともに「32歳の誕生日を迎え皆様にご報告があります」として「僕小野原幸一は今日で【役者】を引退させて頂きます」と発表した。

また「写真の一枚目、二枚目に僕なりに必死で気持ちを書いたので読んで頂けたら嬉しいです」と、文書の画像を投稿している。「本当にこの10年間、濃くて楽しくて、嬉しくて、悲しくて、辛いと思う瞬間もあったけど凄く僕を成長させてくれた期間でした！」と振り返り「本当に出会ってくれた皆様本当にありがとうございました！読んで下さりありがとうございました！」と感謝を記した。

文書には「初めて舞台に立ったのは20歳 一度役者を離れたのを含めても約10年 僕、小野原幸一は2025年7月に【役者】という人生に幕を下ろしました」と昨年7月に引退していたことを明かした。

「プロとして舞台に立つ、映像作品に出る 100％叶えられたかと言うとそうではないかもしれないです。それでも皆さんのコメント、応援がとても僕の支えで元気の源でした!」と振り返った。

10年間の役者生活に「この10年間本当に沢山の方に多くの事を学ばせて頂きました。今まで舞台でお世話になった皆様、スタッフの皆様、支えてくれた親、友達、本当にありがとうございました。右も左も分からない僕でしたが、様々な作品を通して沢山の出会いがありました。そこで役者として培ったもの、出会った人達は僕にとって一生の財産です」とつづった。

現在は「2025年の舞台が終わった後、実はすでに生活環境は変わり、お芝居とは無縁の生活、仕事を始めています。今までとは違う生活に慣れてきて今は新たな挑戦をしようと日々勉強をしており、夢中になってお芝居のために生きていた事がまるで夢のようです」などと伝えた。