セブンイレブンに新作スイーツが続々登場した　”しあわせ食感”とバレンタインにぴったりのチョコレート、どんなラインナップなのか

コンビニチェーン『セブン‐イレブン』から”しあわせ食感”のスイーツが登場した。2026年1月20日から順次販売を始めたのは、「クワトロチョコエクレア」や「雲どら つぶあん＆ホイップ」などの新作スイーツ9品と、パッケージを刷新した4品。食感や製法にもこだわった新商品とは、いったいどんな味わいなのか。

食感にこだわった新しいスイーツ

今回登場するスイーツは”しあわせ食感”をテーマに開発された。

「口に入れたときに『とろっ』や『ふわっ』等の食感で、しあわせな気持ちになっていただきたい、そんな願いを込めた『しあわせ食感』は、食べる前のワクワクする気持ちと、そのワクワクを裏切らないおいしさと楽しさがある商品をお届けします」と同社がアピール。

味だけでなく食感にもこだわったという今回のシリーズ。満足感が増すこと間違いなし。

2026年1月20日から順次販売 「しあわせ食感」スイーツ

また、チョコレートを使用した商品も登場し、バレンタインシーズンを盛り上げてくれそうだ。

さらに、 「濃厚ミルク寒天」や「こだわり卵の濃厚カスタードシュー」 など、セブンイレブンで人気の王道スイーツたちが”しあわせバブル”をモチーフとした新しいデザインとなった。1個200円前後で楽しめるスイーツも多く、手軽に”しあわせ”を感じられるだろう。

パッケージ刷新 ご褒美スイーツ売り場

販売開始は商品によって異なり、1月末〜2月頭にかけて順次発売される今回のシリーズ。冬の楽しみになりそうだ。

「しあわせ食感」スイーツ 商品ラインナップ

※商品の紹介文はニュースリリースより

※画像はイメージ

■クアトロチョコエクレア 368円（税込379.44円）

※2026年1月24日〜順次発売

クアトロチョコエクレア 368円（税込379.44円）

「『パキッ』『ふわっ』の異なる食感とクワトロチョコ（4種のチョコ具材）が一度に堪能できるエクレアです。チョコクリームは、クーベルチュールチョコを使用し、芳醇な香りとなめらかなくちどけを、ダークチョコクリームは、濃厚な香りとコクのある味わいが楽しめます」

味わいが異なるチョコレートが使われていて、最後まで飽きずに楽しめそうだ。

■雲どら つぶあん＆ホイップ 278円（税込300.24円）

※2026年1月24日〜順次発売

雲どら つぶあん＆ホイップ 278円（税込300.24円）

「雲のような『ふわふわ』の食感が特長の生地に、北海道十勝産小豆を使用した粒感のあるつぶあんとなめらかなみるくホイップクリームを挟んだ、新感覚のどらやきです」

見た目からふわふわ感が伝わる生地の分厚さがインパクト大だ。

■とろ生食感チーズケーキ 270円（税込291.60円）

※2026年1月20日〜順次発売

とろ生食感チーズケーキ 270円（税込291.60円）

「クリームをふんだんに使用し、高温短時間で焼き上げることで、濃厚なのにまるでレアのような『とろける』食感を実現したベイクドチーズケーキ。味わいと食感のアクセントに、底にビスケットを敷きました」

ビスケットのサクサク食感や香ばしさも加わり、タルトのような味わいになりそう。

■ガーナ ショコラ生どら焼 230円（税込248.40円）

※2026年2月3日〜順次発売

ガーナ ショコラ生どら焼 230円（税込248.40円）

「ロッテ『ガーナ』とのコラボ商品です。ふわもち食感のココア風味の生地に、濃厚な味わいのガナッシュと口どけなめらかなチョコクリームを挟んだどら焼です」

しっかりとチョコレートの濃厚さを感じられそうなスイーツ。食べ応えもありそうだ。

■ガーナ ショコラカヌレ 270円（税込291.60円）

※2026年2月3日〜順次発売

※沖縄県では販売なし

ガーナ ショコラカヌレ 270円（税込291.60円）

「ロッテ『ガーナ』とのコラボ商品です。ガーナチョコレートの特長である、ミルクが効いたコクのある味わいを表現しました。外はかりっと、中はもちっとした食感が特長です」

フランス生まれの焼き菓子がコンビニで手軽に食べられるのはうれしい。

■ショコラオランジュの和パフェ 398円（税込429.84円）

※2026年2月3日〜順次発売

※沖縄県では販売なし

ショコラオランジュの和パフェ 398円（税込429.84円）

「ぷるもち食感のオレンジ葛ゼリー、チョコムース、ミルクムースの上に、濃厚なチョコもち、チョコクリーム、チョコソース、オレンジピール、爽やかな酸味の効いたオレンジわらび餅を盛り付けたパフェです」

チョコレートの甘さとオレンジの爽やかさが絶妙にマッチする最強コンビ。ゼリーや餅の食感が良いアクセントになりそうだ。

■とろける濃厚生チョコ 420円（税込453.60円）

※2026年2月3日〜順次発売

とろける濃厚生チョコ 420円（税込453.60円）

「芳醇なカカオの香りと、口に入れた瞬間とろけだす究極の口どけ。濃厚なしあわせが広がる贅沢な一口サイズの生チョコです」

コンビニスイーツの中では少し高めだが、本格的な生チョコがこの価格で食べられるのは高コスパだろう。

■まるごと一粒 ショコラ苺大福 260円（税込280.80円）

※2026年2月10日〜順次発売

※沖縄県では販売なし

まるごと一粒 ショコラ苺大福 260円（税込280.80円）

「まるごと一粒の苺をチョコの風味が豊かな濃厚チョコあんと柔らかい餅生地で包みました。苺の甘酸っぱさと濃厚チョコの甘みが相性抜群です」

酸味と甘みは間違いない組み合わせ。 丸ごと苺が入った贅沢さがうれしい。

■濃厚チョコプリン 320円（税込345.60円）

※2026年2月10日〜順次発売

※沖縄県では販売なし

濃厚チョコプリン 320円（税込345.60円）

「２種類のチョコを使用したミルクチョコプリンにホワイトチョコクリームを絞った、チョコ好きにはたまらない仕立て。底面にはチョコクリームソースが入っており、最後までチョコの余韻を感じていただける一品です」

一つのカップの中にチョコ要素がたくさん詰まっている。クリームまでチョコレートを使用しているこだわりが凄い。

※店舗によって価格が異なる場合あり

※税込価格は軽減税率適用の消費税8％で表記

※予定数の終了などにより店舗での商品の取り扱いがなくなる場合あり

※店舗によって一部取り扱いがない商品や、商品名・規格が異なる場合あり

【画像】ふわっとろっもちっ しあわせ食感スイーツ商品一覧（10枚）