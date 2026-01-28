近年、男女を問わず、通勤時にリュックサックを使う社会人が増えています。周囲の人の邪魔にならないよう、電車内でリュックサックを前に抱えた状態で立っている人をよく見掛ける人は多いのではないでしょうか。リュックサックを使うと両手が空くため、非常に便利です。

【要注意】あなたは大丈夫？ これがビジネスシーンで「リュック」を使うときにやってはいけない“行為”です！

ビジネスの現場でリュックサックは市民権を得たと言えますが、SNS上では「ビジネスマナー的にはスーツにリュックはNGらしい」「ビジネスマナーとしてリュックはダメと教わった」「ビジネスリュックやめろや。ダサ過ぎる」など、いまだにリュックサックに対する否定的な声が上がっています。

ビジネスマナー上、社会人がリュックサックを使ってはいけない場面は存在するのでしょうか。社会人がリュックサックを使うときのマナーや注意点について、ヒロコマナーグループ代表で、企業価値を高める人財育成コンサルティングをはじめ、皇室のマナー解説やNHK大河ドラマ「龍馬伝」、NHKドラマ「岸辺露伴は動かない 富豪村」、同シリーズ最新作「密漁海岸」のマナー指導などでも活躍するマナーコンサルタント・西出ひろ子さんに聞きました。

電車内での“前リュック”が好ましくない場面も

Q.通勤時や営業時など、ビジネスシーンでリュックサックを使用している人を多く見掛けるようになりました。ビジネスシーンでリュックサックを使用してもいいのでしょうか。

西出さん「はい、問題ありません。以前はビジネスシーンで『スーツの着用時はリュックサックを使用しないこと』とよくいわれていました。しかし、2011年3月の東日本大震災以降、ビジネスシーンでリュックサックを使う人が多くなりました。リュックサックは背負うことで両手が空きます。そうなれば、いざという時、行動に移しやすく、困っている人をサポートしやすいですね」

Q.SNS上では「スーツにリュックはNGらしい」といった声がありますが、スーツにリュックサックを合わせても問題はないのでしょうか。ビジネスシーンでリュックサックを選ぶ際に注意する点があれば教えてください。

西出さん「マナーの観点からは、TPPPO（時間、場所、立場、人、場合）は大切ですが、現代においてこれを大きな問題とはいえないと考えます。最も大切にすることは、安全です。以前はリュックサックといえば、遠足や登山時に使う物という印象がありましたが、先述のようにビジネスシーンでリュックサックを使う人が増えており、現在はスーツに合う革製のリュックなどが売られています。

現に、先日もビジネスでご成功を収めていらっしゃる80代の経営者の方も、スーツにネクタイ姿で革製のリュックサックをお持ちでした。現代に合わせた“かっこよさ”を感じました。

スーツにリュックサックを合わせることに違和感を覚えるけれど、リュックサックを持ちたい場合は、かばんのようにトップ（上部）やサイド（横）にハンドル（持ち手）が付いたデザインの製品もあります。スーツにリュックサックを合わせる場合、素材とデザインは重要です。もし普段、仕事でスーツを着用している人がビジネスバッグの代わりにリュックサックを使用したい場合、できれば革製でサイドにハンドルが付いた、ビジネスバッグのようなデザインの製品を選ぶと、幅広いシーンで安心して使えるでしょう」

Q.ビジネスシーンでリュックサックを使うのを避けた方がよいケースはありますか。

西出さん「ビジネスシーンではリュックスタイルが増えてはいますが、それに違和感を覚える人もいらっしゃいます。

ビジネスシーンでは、TPPPO（時間、場所、立場、人、場合）を意識することが大切です。例えば、リュックサックも含め、服装は年始などのあいさつ回りやおわびなど、訪問の目的に応じて考えた上で決めましょう。また業種や職種によっては、リュックサックではなく、一般的なビジネスバッグが良い場合もあります。

まず大切なことは、自社でリュックサックを使用してもいいのかどうかを確認することです。リュックサックの使用について、『通勤時は良いが、取引先や顧客先への訪問時は控えること』といったルールを定めている会社もあります。

また、勤務先が他社訪問時にリュックサックを許可している場合でも、相手となるお客さまや担当者の受け取り方はさまざまです。あなたが相手に『カジュアルすぎる』などと誤解されないためにも、訪問先の建物に入ったら、リュックサックは背負わずに、トップやサイドのハンドルを持って移動するという工夫も大切です」

Q.通勤時にリュックサックを使用する際に注意すべき点について、教えてください。

西出さん「移動中の周囲への配慮です。リュックサックを背負っていると、気付かぬうちに後ろにいる人に当たってしまうこともあります。特に電車やバスなどの公共の乗り物では、背負うのではなく、手に持つなど、周囲の人に配慮しましょう。

リュックサックを前で抱えた状態で電車に乗っている人をよく見掛けます。ドア付近に立つ場合はそれでも良いのですが、座席の前に立つ場合、座っている人の顔にリュックサックが当たってしまう場合も考えられるため、状況に応じて手に持つと良いですね。マナーとは『相手の立場に立つ思いやりの気持ち』を指します。ビジネスシーンや公共の場所では特にマナーを意識なさるとすてきですね。

仕事を円滑に進めるためにも、ビジネスシーンに対応するリュックサックを上手に活用してみてはいかがでしょうか」