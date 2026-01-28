そのゴールドカード、損してるかも？選び方が激変した2026年のおすすめ12選を徹底比較
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
本記事は広告主から依頼を受けて制作したPR記事です。
YouTubeチャンネル「家計の味方」が「【2026年最新版】ゴールドカードおすすめ12選！年会費・ポイント還元率・特典・注意点など徹底比較！【PR】」と題した動画を公開。ゴールドカードの最新トレンドを解説し、ライフスタイルに合わせた選び方を提案している。
動画では、現在のゴールドカード市場が、年会費無料（条件付き）で日常使いの還元率を重視する「コスパ型」と、年会費がかかるものの旅行やホテルなどで豪華な特典を受けられる「特典重視型」の二極化が進んでいると指摘。2025年に多くのカードでサービス改定が行われたことを踏まえ、最新情報に基づいた12枚のカードを比較・解説した。
「コスパ型」の代表格として挙げられたのが「三井住友ゴールドカード（NL）」と「エポスゴールドカード」だ。三井住友ゴールドカードは、年間100万円の利用で年会費が永年無料になる上に1万ポイントが付与され、実質1.5%の高還元を実現できる点が魅力だ。一方、エポスゴールドカードは年間50万円の利用で年会費が永年無料になり、「選べるポイントアップショップ」という独自のサービスで、よく利用するスーパーや公共料金などの支払いで還元率を最大2.1%まで高められる点が強みである。
対して「特典重視型」は、特定のサービスを頻繁に利用する人にとって年会費以上の価値を生み出すカードが紹介された。例えば、「JALカードSuica CLUB-Aゴールドカード」は、年会費20,900円と高額だが、SuicaへのチャージやJR東日本のきっぷ購入で高還元が得られるほか、JALマイルも効率的に貯まるため、鉄道と飛行機の両方をよく利用する人に最適だとしている。
動画の結論として、ゴールドカード選びは画一的な基準ではなく、自身の年間決済額や消費スタイルを把握し、「日常的なお得さ（コスパ）」を求めるのか、「旅行などの非日常体験（特典）」を豊かにしたいのか、という個人の価値観で選ぶべきだと総括した。ステータスだけでなく、自身のライフスタイルを最適化するツールとしてゴールドカードを捉え直す視点を提示している。
YouTubeの動画内容
チャンネル情報
家計を少しでも楽にできるような「お得」「ポイ活」「節約・節税」をテーマに発信していきます！初心者の方にもわかりやすいように手元でのスマホ操作含めた実演動画と一緒に解説、中級者以上の方には他よりもより詳しくまとまった情報を解説できるように工夫してまいります。