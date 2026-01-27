しまむら“ボンボンドロップシール”販売中止を発表 「販売トラブルのため」謝罪
しまむらは27日、公式サイトにて、きょう27日午後1時から予約販売を予定していた「ボンボンドロップシール」の販売中止を発表した。
【写真】61歳祖父と9歳孫の“シール交換”に400万回再生…“じーたん”のシール帳面
発表で「【お詫び】ボンボンドロップシールミニ 各種販売中止について」と題し、「このたびは、アクセス集中の影響により、当社オンラインストアへのアクセスならびにご注文手続きに関しまして、お客様にはご不便ならびにご迷惑をおかけしておりますこと、深くお詫び申し上げます」と書き出し。「しまむらパーク（シャンブルオンラインストア）にて、本日13時より販売のボンボンドロップシールは販売トラブルのため、販売を中止させていただきます。今後の対応につきましては、改めてオンラインストアのお知らせに掲示いたします」と説明した。
また「この度はアクセス集中により、サイトに繋がりにくい状況となり、ご迷惑をおかけしまして大変申し訳ございません」と謝罪した。
販売予定だった「ボンボンドロップシール ミニ」は、サンリオやスヌーピー、ディズニーなどのキャラクター全20種類のラインアップで、価格は550円（税込）。
