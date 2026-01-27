Amazonは「スマイルSALE」を1月27日9時より開始した。期間は2月2日23時59分まで。27日11時30分に編集部が確認したところ、Amazonデバイスでは「Echo Dot Max」や「Echo Show 5 第3世代」といったスマートスピーカー、「Kindle Paperwhite」などの電子書籍リーダーがセール対象で、Echo Dot Maxは通常14,980円が20％ OFFの11,980円だった。

ディスプレイ付きのEcho Show 5 第3世代は23％ OFFの9,980円。電子書籍リーダーのKindleは6型「Kindle」や10.2型「Kindle Scribe Notebook Design」、カラーディスプレイを採用した「Kindle Colorsoft」などが最大10,000円OFFとなっている。

期間中はポイント還元率がアップする「スマイルSALEポイントアップキャンペーン」も併催される。事前エントリーのうえ、合計10,000円以上の買い物をすると利用状況に応じたポイント還元率でポイントが付与される。

なお、付与されるポイントは期間限定ポイントで、有効期限は当該ポイントが確定される月の翌月末日。

※セール開催・内容・価格等は、予告なく変更となる場合があります。正確な情報は、販売ページでご確認ください