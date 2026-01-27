竹内涼真が主演を務めるドラマ『再会〜Silent Truth〜』（テレビ朝日系）で、久々に連続ドラマへ出演した井上真央に注目が集まっている。2023年1月期に放送の『100万回 言えばよかった』（TBS系）以来、3年ぶりとなる連ドラ出演で、久しぶりに井上の姿を見た視聴者はSNSで変わらぬそのビジュアルに驚くコメントを投稿している。

井上は『再会〜Silent Truth〜』で、竹内が演じる刑事・飛奈淳一の初恋相手となる岩本万季子役を演じる。万季子は、地元で美容室を営みながら1人息子を育てるごく平凡な女性だが、トラブルに巻き込まれ飛奈と殺人事件の容疑者として再会することになるという流れだ。23年前の事件も複雑に絡み合うストーリーで、1話の放映終了時点で考察する人も続々と出てきている。

井上といえば、かつて朝ドラや大河ドラマで主演を務め、NHK紅白歌合戦の紅組司会も担当した国民的人気の女優だ。しかし、ここ最近では出演作が少なく、公式SNSも運用しておらず消息をつかめないことから「消えた女優」とささやかれることもあるほど、露出が激減している。一方で『再会〜Silent Truth〜』での反響を見る限り、井上のファンは根強く存在するはずだが、なぜ井上は近年露出を減らしているのだろうか。

真昼間から「援助交際」を扱うドラマで一躍有名に

井上のキャリアを振り返ると、母親の薦めで劇団に入り5歳でドラマ『真夏の刑事』（テレビ朝日系）にてデビュー。子役として活躍し、援助交際やいじめといった社会問題を描いた昼ドラの『キッズ・ウォー』シリーズ（CBC・TBS系）で演じた茜役が当たり役に。決めぜりふの「ざけんなよ！」を今でも覚えている人は多いはずだ。

さらにその後、主人公・牧野つくしを演じて松本潤、小栗旬、松田翔太といったイケメン俳優を相手取ったドラマ『花より男子』（TBS系）が、第2期や劇場版制作に至るなど大ヒット。一躍、日本を代表する若手女優として人気を得て、映画『八日目の蝉』で日本アカデミー賞最優秀主演女優賞を受賞するなど、着実にステップアップを重ねていった。

2011年にはNHK連続テレビ小説『おひさま』でヒロインを務め、同年放送の第62回NHK紅白歌合戦で赤組司会を担当。2015年放送の大河ドラマ『花燃ゆ』で主演を務めるなど、同年代の女優の中で頂点を極めたと言っても過言ではない存在となった。

そんな順調だった井上に変化が訪れるのは、大河主演の翌年、2016年だ。

2016年、井上は長らく所属していた、松嶋菜々子らを擁するセブンス・アヴェニューから独立。一部では金銭や待遇面で揉めたと報じられ、「嵐」の松本潤との交際がしきりに取りざたされていたこともあり、作品への出演が激減することになる。

AV女優との“三角関係”疑惑も

独立後は岸部一徳が代表を務める事務所へ移籍することとなるが、出演作が増えることもなく近年は「消えた女優」とテレビ業界で呼ばれるほど存在感がなくなってしまった井上。独立当時の状況を、テレビ関係者はこう振り返る。

「井上さんが独立した頃は、今のように事務所から出た後も継続して活動するのが当たり前ではなく、タブーとも言える時代。加えて、まだ旧ジャニーズ事務所の力が絶大で、松本さんとの交際が出たこともマイナスになったのは間違いないでしょう。実際、井上さんにオファーしたいのに上層部からストップが入るような状況でした。

そうした政治力学とともに、主演した大河ドラマも大ヒットしたとは言えない視聴率だったこともあり、オファーが減っていくことになりました。年齢が近い同年代には、長澤まさみさん、綾瀬はるかさん、石原さとみさん、北川景子さんなど人気女優も大勢いたのも大きいですね」（テレビ関係者）

2016年は、事務所独立とともにプライベートでも厳しいニュースがあった。

松本潤との交際が報じられ、結婚の噂も出ていた最中でありながら、『週刊文春』が松本潤の家にAV女優が通っていることを報道したのだ。AV女優との三角関係疑惑は、独立騒動で尾を引く“ジャニーズの呪い”をさらに強化する強烈なWパンチになったことは想像にかたくない。

そんな状況もあってか、独立騒動のあった2016年以降は年に1本ほどのペースに出演が“激減”した井上。逆境を逆手に取り、自らしっかりと脚本を読み込んで出るべき作品を絞っているようだ。

「井上さんは、現在所属している事務所の代表である岸部さんにも相談し、しっかり脚本を読み込んで出演作を決めているそうです。『再会〜Silent Truth〜』に出演したのも、原作小説の出来が良く、主演の竹内さんも過去に共演して『信頼できる』ということでオファーを受けたと聞いています。

そもそも本人は朝ドラ、大河に出演するなど大仕事をすでに経験していることから『大作に出たい！』という欲もなさそうで、好きな作品に出演するというフェーズに突入していると言えるかもしれません」

「何回も結婚しかけてるんですけど……」

三角関係疑惑を乗り越え、2018年には『週刊女性』で松本潤と結婚の準備を進めていると報じられていたが、いまに至るまで動きはなし。2024年1月に出演した『さんまのまんま』（フジテレビ系）では「ネットでは何回も結婚しかけてるんですけど」と冗談めいた発言をして話題にもなった。

ジャニーズ・松本潤の“呪い”も薄れつつある中、久しぶりの出演作ということもあって『再会〜Silent Truth〜』は井上にとって正念場になりそうだ。

「さまざまなしがらみがなくなりつつあり、各テレビ局のプロデューサーもオファーしやすくなっている状況なのは間違いない。『再会〜Silent Truth〜』の1話放映直後から話題を呼んだことで、あらためて井上さんに人気があることも証明されましたし、明治大学を卒業した才女で知的な会話ができ、卒論のテーマに往年の女優・杉村春子を選んでいるだけあり演技論もスタッフとしっかりできるのも大きいでしょう」（同前）

ドラマだけでなく、バラエティー番組の適性も高い。先述した『さんまのまんま』での本音トークのほか、2023年の正月に出演した『バナナマンのせっかくグルメ！！新春SP』（TBS系）でも、天真爛漫な姿を見せて評判を呼んだ。レギュラー出演してほしいというプロデューサーもいるといい、意外にもそちら方面で活躍する可能性も高いかもしれない。

大作よりも自らが出たい作品に出演する現状に加え、バラエティーシフトが進めば、まさに「花より団子」？

（ゆるま 小林）