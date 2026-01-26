【1位〜6位】1月27日(火)の運勢を発表！毎日12星座占いランキング♡

12星座占いを毎日更新中！今日の運勢やアドバイス、ラッキーアイテムをチェックして、1日をハッピーに過ごしちゃおう♡

【1位】魚座 総合運：★★★★★

普段は許されないわがままも、今日はすんなりと受け入れてもらえそう！「ちょっと図々しいかな」と思っていたことも、お願いしてみる絶好のチャンスです！相手の都合や気持ちも考えているのだと伝わることが、運気を生かすポイント。



恋愛運

いろいろなことを話して一緒に笑う、このコミュニケーションが愛情を深める日です。恋の相手に対しては「あの人が楽しめる話題は何か？」と考えてみて。出会いを求めているのなら、誰に対しても親切心を注ぐのがポイント。



金運

多くの人と関わるほど、お金との縁が強くなる運気の日です。ただ、お金について話す必要はありません。楽しく笑ってコミュニケーションをとっていることがポイント。誰かの冗談などの中に、あなたにとってのお金のヒントがありそう。



ラッキーアイテム：イヤホン



【2位】蠍座 総合運：★★★★★

過去に投げ出してしまった経験があることにも、今日は諦めずに向き合えます。それだけでなく、協力者が現れて順調に進む可能性も大。「見習いたいな」と思う人のまねをしてみるのが、高い運気を生かす秘訣です。



恋愛運

待ちに徹しているよりも、自分から動いていったほうが、恋の自信が湧いてきそうです。気軽に連絡をとったり、話しかけたりしてみて。また、出会いに向けては、新たな方法を試したり、これまでとは違うグループに入ってみたりすると〇。



金運

｢節約しなければ…｣と考えて人付き合いの出費を抑えすぎてしまうと、かえってお金との縁が薄くなってしまう日。特に、お世話になっている人や信頼している人に対しては、時間もお金も使うことで金運アップにつながります。



ラッキーアイテム：スマートフォン



ラッキーカラー：マゼンタ

【3位】牡牛座 総合運：★★★★★

たくさん褒められたり、いい意味で注目を集めたりしそうな嬉しい日。また、あなたも周りの人の気持ちを自然に理解できるでしょう。自分の話をするよりも、聞き役に回ったり、人のために動いたりすることで、さらに好調な1日に。



恋愛運

すぐ近くに、恋のキューピッドになってくれる人がいそうな日！「出会いがほしい」「好きな人と近づきたい」「恋人にこれを伝えたい」という純粋な恋心は、包み隠さずに周りの人に伝えて。恋の味方が誰なのか、すぐに分かるはず。



金運

自分よりもお金の使い方や貯め方が上手だと思う人が、どんなふうにお金と付き合っているのか、観察してみて。歴史上の偉人のお金に関する名言に触れるのも〇。あなたとお金との関係がよりよくなるヒントが見つかりそうです！



ラッキーアイテム：ゴールドアクセ



ラッキーカラー：ホワイト

【4位】天秤座 総合運：★★★★☆

真心を注げば、感謝が返ってくる。そんな温かい交流ができそうな運気です。まずはあなたから、周りの人に共感したり同情したりする気持ちが生まれてくるはず。それを素直に言葉や行動で伝えることが、運気を生かすポイント。



恋愛運

「励ましたい」「力になりたい」という気持ちが伝わると、想像以上に愛される嬉しい日！最初から気の利いたことをしようとしなくてもOK。「どうしてほしい？」と、素直に聞いたほうが好印象です。また、出会いや復縁にも大胆に動いて◎。



金運

お金が殖える嬉しい運気の日！臨時収入も期待できそうです。この運気を生かすためにも大切なのは、人を支える心がけ。自分のことよりも、仲間や友達のことを優先してみて。また、久しぶりの人に連絡をするのもオススメです。



ラッキーアイテム：フェイスタオル



ラッキーカラー：ローズピンク

【5位】射手座 総合運：★★★★☆

理解者や味方がいると確信し、自信を深めることができる日です。たとえ反対されたとしても「こうしたい」「これが正しい」という、あなた自身の考えを信じて〇。「見てくれている人は、ちゃんといる」と実感できるでしょう。



恋愛運

相手の態度や言葉に「嫌われたんだ」と感じたり、自分自身に「何の魅力もない」と思ったりと、ネガティブになりやすい恋愛運です。ひとりで考え込むのはNG。気心の知れた人に話して「そんなことはない」と笑い飛ばしてもらって。



金運

これまでよりも上手にお金を使えるようになる運気。｢すぐにでも欲しい！｣と思う物があっても、寝る直前まで決断しないのがポイントです。しっかりと考える時間を意識的に作ることで、金銭面での改善ポイントを発見できそう。



ラッキーアイテム：カレンダー



ラッキーカラー：ネイビー